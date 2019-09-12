柯頻失言狂掉粉 太陽花女戰神揭往事...阿北早就崩壞了

2019-09-12 12:37

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲頻頻失言，臉書專頁掀起「退讚潮」，粉絲數至今已下滑到196萬。太陽花女戰神賴品妤今日（12日）發文分享多年前跟正準備從政的柯文哲會談的往事，表示「我從一開始就很不喜歡這個政治人物」，並在會談完後明白「跟這個人一輩子沒啥好說、也沒啥好支持的」。

活躍在社運圈，參與過太陽花運動的賴品妤稍早在臉書發文，表示近期因柯文哲屢屢失言，開始出現很多「前柯粉」變「柯黑」的告白，自己則是從一開始就很不喜歡這個政治人物。她說，自己並非什麼先知，很多人可能只是沒有機會當面檢驗他到底是個怎樣的人，如此而已。

賴品妤表示，2014年年初，當時柯文哲有意但還沒有確定參選，開始招兵買馬並且尋求各界的支持，包括接觸很多公民團體，某一次半公開的會談中，柯邀請了很多泛獨派的團體，當年身為黑色島國青年陣線成員的她也是參與其中的一員。

賴品妤透露，柯文哲會中開場的水準，其實就差不多是現在大家一直說「阿北崩壞」的樣子，講一些保守空泛的話，「一切都是系統性問題、抗爭無用論、黨外律師世代都在打嘴砲」、「統獨是一個假議題、社會運動不是上街黑白喊，是社區營造和NGO」之類的膚淺言論。

席間，賴品妤向柯文哲表示，柯的發言都停留在個人經驗，其中透露出來的符碼也並不那麼進步，感覺柯好像沒有去思考，只是停留在情緒層面。賴品妤說，柯文哲認為人是可以被訓管的，讓她很震驚，她建議柯不要再一直繞著個人經驗和個人的角度打轉，而是通盤思考。

柯文哲當下則回應，「一流的政治家，他的意志變成人民的意志，二流的政治家，人民的意志變成他的意志，三流的政治家，人民的意志不是他的意志」，接著又抱怨他如何委屈，讓賴品妤傻眼。

賴品妤表示，這已經不是答不好，而是完全不知道在說什麼鬼的封建回答，並知道她跟這個人一輩子沒啥好說、也沒啥好支持的。賴品妤說，她認為大家以前粉柯後來失望也沒有怎樣，時勢跟包裝等等因素確實造就了2014年的台北市長柯文哲，也許當下的台灣就是需要這樣的政治人物，現在大家知道以後可能不需要就好。

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