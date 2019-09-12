獨家》大港不唱震撼樂壇 知情人士爆：韓市府6月知情卻還往死裡打

2019-09-12 09:41

〔記者黃佳琳／高雄報導〕全台灣規模最大、以民間為主辦的音樂盛典─大港開唱昨晚宣布明年停辦，消息傳出震撼樂壇，歌迷也大表不捨之情，根據知情人士透露，韓市府6月就接到消息「大港可能不唱」，但卻沒有派員溝通，反而還往死裡打，繼續派出政風人員查帳，讓大港團隊痛心欲绝，才會忍痛宣布停辦這個最具影響力的音樂祭。

大港團隊昨晚發出的聲明中，提到「今年初開始至今，我們感受到愈來愈強大的壓力，無論是令人疲於奔命的調閱資料或是議堂上的抨擊，甚至到市長在面對質詢大港的回應，我們已經明顯感受不到市府對大港的支持」。

知情人士指出，聲明裡面所指的「調閱資料」，說得很隱晦，其實就是指韓市府派員頻繁向大港團隊調閱相關經費資料，想要查出是否有不法之處，大港團隊曾提出抗議，不但不被接受，甚至傳出可能停辦明年大港開唱，但韓市府不以為意，不但沒派人溝通，反而加強力道查帳。

對此，高市文化局解釋，政風單位針對民代或外界質疑，循市府內部系統向相關局處調閱相資料以供查核，理所當然，也是循例依規定辦理，並非針對特定對象，況且市府政風單位也不可能向民間公司進行實質查帳等，傳言不實。

對於主辦單位宣布停辦一事，文化局強調，按照籌辦期程，主辦單位以往皆於8、9月間提出企劃申請補助，但是，文化局迄今未接獲主辦單位提出申請，如今民間主辦單位主動宣佈停辦，媒體卻歸咎於市府不支持，實在有失公允。

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