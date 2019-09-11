高鐵南延遭批政策買票 蘇貞昌：國民黨曾說高鐵是廢鐵

2019-09-11 16:39

〔記者吳佳穎、李欣芳／台北報導〕昨日行政院長蘇貞昌南下故鄉屏東，宣布高鐵將往南延伸至屏東，遭媒體、學者批評，高鐵南延不符合經濟效益；蘇貞昌今（11）日回應，國家建設不能只考慮回本，還要考慮區域平衡、國力提升，且明年歲入歲出將迎來22年首次平衡，強調高鐵南延屏東「不會債留子孫，而是建設留子孫。」

蘇貞昌今日出席國發會檔管局「金檔獎暨金質獎頒獎典禮」，會前受訪時，回應高鐵南延屏東一案。蘇貞昌表示，高鐵延伸屏東是推動西部高鐵、東部快鐵的重要關鍵，「沒有屏東就沒有台東，整體連結後，才能讓台灣軌道建設升級，提升國家競爭力。」

此外，有媒體批評，高鐵南延屏東花619億，只節省19分鐘；對此，蘇貞昌說，計算交通不能只算行車時間，還要算轉車、等車種種不便時間；並批過去國民黨建設「重北輕南」，建設以高屏溪為界，當年鐵路電氣化只到高雄，第一條高速公路則只到鳳山。

目前通車12年的高鐵，當年國民黨也說是廢鐵，發起「拒搭高鐵運動」，結果現在高鐵一天載客人次達18萬2000人；蘇貞昌說：「12年了是時候讓高鐵延伸屏東，實現西部高鐵、東部快鐵，提升整體鐵路運輸。」

此外，蘇貞昌強調，高鐵南延屏東，「不會債留子孫，而是建設留子孫」；並解釋，在蔡政府努力下，去年歲計剩餘達1000多億，相較於馬政府8年赤字很不一樣，且明年歲入歲出也是22年來首次平衡，稱「高鐵南延是公平對待國人，提供國人安全、快速的回家路。」

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