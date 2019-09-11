《天下》縣市長評比掉5名 徐耀昌怒轟「用錢堆出來的」

2019-09-11 12:23

［記者鄭名翔／苗栗報導］《天下雜誌》公布2019年縣市首長施政滿意度，苗栗縣長徐耀昌自去年的第13名，退居至第18名，其中苗栗經濟力成績更從第8名大跌至第15名，與澎湖縣共同墊底；對此，徐耀昌不滿痛批，稱這份調查是「用錢堆出來的」、「吃相難看」，強調會持續為苗栗打拼。

《天下雜誌》每年皆會公布全國縣市首長施政滿意度，徐耀昌前年為後段班的第21名，去年大幅進步為第13名，今年卻又退居第18名，而各項評比指標如城市競爭力、經濟、施政、環境、社福力等皆退步，尤其以經濟力退步幅度最大，與澎湖縣同為墊底的第15名。

徐耀昌痛批這份評比根本是「用錢堆出來的」，過去苗栗縣政府招商引資8000多億、推廣無人機、廣設關懷據點等成績皆為全國前段班，但《天下》卻看不到，根本「吃相難看」。

對於經濟力評比衰退，徐耀昌反問「是我造成的嗎？」，他表示，過去縣府財政困難，只能努力開源節流，上一屆就節省40幾億，「哪個縣市首長敢這麼做？」，是他逆向操作，努力不要債留子孫。

徐耀昌更強調，除了爭取大量投資，創造青年就業機會，關懷據點更為非六都之最，呼籲媒體應該秉持良知，勿做不實報導；未來縣府會持續引進台積電、力晶，並創造風電場，並著眼發展觀光休閒，藉此打開苗栗能見度，吸引觀光。

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