傻眼！韓國瑜被抗議 突邀綠營喝咖啡大談「爆肝政績」

2019-09-11 10:50

〔記者王榮祥／高雄報導〕多位民進黨籍高雄市立委與議員，今上午前往高雄市政府鳳山行政中心、抗議高雄市長韓國瑜施政滿意度全國墊底，傷透高雄人的心，要求他履行承諾、自己罷免自己；不料人在辦公室的韓國瑜出奇招，主動邀請綠營民代到咖啡廳對話，他收下罷免書，並對民代闡述市府團隊爆肝事蹟，但針對綠營訴求、幾度跳針沒正面回應。

民進黨立委劉世芳、李昆澤、許智傑、賴瑞隆，偕同康裕成、簡煥宗、黃文益、林智鴻等10多位綠營民代，今上午齊聚鳳山行政中心，抗議高雄市長韓國瑜施政滿意度調查全國墊底，傷透、踐踏高雄人的心。

綠營指出，韓國瑜曾說過做好做滿，甚至對媒體說如果自己做不好、會自己罷免自己，而天下雜誌調查具有一定公信力，也絕非黑韓產業鏈，要求韓國瑜應兌現承諾、罷免自己，或乾脆辭職、專心去選總統，別耽誤高雄建設。

綠營民代抗議行動告一段落時，韓國瑜突然現身，並當場邀大家到市府一樓咖啡廳對話，綠營對此情況一度猶豫，後來順勢接受邀請，與韓國瑜一起坐在咖啡廳兩張圓桌旁交換「意見」。

韓跳針沒回應問題 眾民代不滿

身為地主的韓國瑜先逐一聽取立委意見，期間也嘗試闡述市府團隊「爆肝政績」，但對於綠營罷免他自己的訴求並未正面答覆，不過也當場將一張罷免書折起、收進自己口袋裡，最後綠營議員在旁高喊「向高雄道歉」，結束這場突如其來的短暫聚會。

綠營民代事後表示，以前曾經跟韓國瑜在外頭碰過、點頭或握手致意，今天是頭一回坐在一起講話，對於韓國瑜的逆襲當下有點錯愕，但也想聽聽他要怎麼說，結果還是一直跳針，根本沒針對問題回應，對於雙方對話結果很不滿意。

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