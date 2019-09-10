擔任高雄9月觀光大使 利菁：最好的總統人選在心中

2019-09-10 16:38

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天邀大學同學「購物天后」利菁擔任高雄9月觀光大使，兩人聯手行銷高雄觀光，利菁自首她總統選舉沒投過票，媒體問她明年會投韓國瑜嗎？利菁則言，最好的人選在心中，送上面膜給韓國瑜「美白」，對於韓國瑜更上層樓，她感到很榮耀。

韓國瑜日前爆出學歷風波，大學同班同學利菁說，「如果同學有需要，一定會幫忙」，韓國瑜今天邀請利菁南下高雄，代言9月觀光大使，為中秋節、國慶日宣傳活動，兩人聯手行銷高雄觀光，「出賣」高雄十大伴手禮。

利菁送美白面膜給韓國瑜，她說，看到他換白襯衫，他最近被黑很厲害，韓國瑜笑稱非常實用，讓他的臉白一點、亮一點，利菁安慰他不要難過，兩人還十指緊扣，利菁笑稱很「加分」，韓國瑜也笑稱「全身不寒而慄」，韓國瑜回送他的公仔給利菁，利菁笑稱「年輕又可愛，還有頭髮」。

利菁事後受訪時說，她今天是來見同學韓國瑜，媒體問韓國瑜與過去有落差很大嗎？她說，過去沒什麼抬頭看同學，對韓國瑜沒什麼印象，她見韓國瑜最近被黑得很嚴重，今天特地準備面膜送給他。

媒體問，看到韓國瑜被黑有感同深受嗎？利菁以過去的她為例，認為事情大範圍看起來沒什麼問題，怎麼會那麼大的篇幅都在頭版頭？現在回頭看他，可能有點閱率吧，她曾有一段時間低潮，但她現在學會了，今天來告訴韓國瑜加油，很多事情不要想太多，照他的方向走就好。

利菁指出，韓國瑜昨天新北市造勢晚會很好啊！氣很足就好了，韓國施政很努力，尤其她昨天到高雄了解他的工作時間，「比我們更厲害」，上午7點忙到晚上12點，每天這樣操，週一到週五忙市政，六、日則忙選舉，他兩個助理可以輪流休息，但他自己不行，她有一陣子這樣操法，但身體很快就不行。

至於韓國瑜施政滿意度吊車尾，她認為有可能是他做得事情沒有人看到，她也自首總統選舉從來沒投過票，媒體問她，明年會投韓國瑜嗎？利菁說，最好的人選在心中，她出身政治世家，害怕很政治的樣子，政治做太久的人，都會有算計，大家都看得出來，韓國瑜就是一直做，沒有什麼不好，對於同學更上層樓，她認為很榮耀，過去班上最有成就是她，現在她覺得是韓國瑜。

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