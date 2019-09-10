郭柯王參選在望？3陣營幕僚齊赴中選會探詢連署事宜

2019-09-10 15:28

〔記者黃欣柏／台北報導〕距離2020總統大選只剩下約4個月時間，尚未表態是否參選的鴻海集團創辦人郭台銘、台北市長柯文哲及前立法院長王金平，動態動見觀瞻。今日下午3方的幕僚突然齊赴中選會詢問總統連署事宜，預計稍後接受訪問，是否代表確定參選、3人各扮演何種角色，成為外界關注焦點。

據悉，3方幕僚包括柯文哲的顧問蔡壁如、郭台銘陣營發言人暨永齡基金會副執行長蔡沁瑜，以及王金平秘書林思慧，3人大約於下午3點5分左右步入中選會，預計與中選會人員進行約20分鐘諮詢，會後將接受媒體聯訪。

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