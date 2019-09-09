新北「天空之乘」預算刪除仍動支 議員要求送監院調查

2019-09-09 21:10

〔記者賴筱桐／新北報導〕審計部新北市審計處今天進行2018年新北市總決算審核報告，市議員何博文質疑，城鄉發展局2015年6月提出「New SkyRider天空之乘」高架自行車道興建計畫，編列規劃費3329萬元，市議會2016年5月審議後全數刪除，但市府仍動支395萬元，何博文認為涉違反預算法，要求移送監察院調查。審計處長李錦常表示，全案還在查處中，若查證後市府有疏失，將移送監察院調查。

何博文表示，審查預算是議員的天職，如果議會刪除預算並經由大會決議通過，預算就不能再使用，但2015年城鄉局推動「New SkyRider天空之乘」計畫，編列3329萬元規劃費用，當時部份議員不認同，議會要求全數刪除經費，未料市府竟藐視議會決議，動支395萬元，非常荒唐離譜，那以後議會乾脆「關門大吉」，不用審預算。他要求審計處將此案移送監察院或司法機關調查。

李錦常說，此案是今年抽查時發現有問題，目前仍在查處中，尚未結案，已請市府提供相關資料，若查證後市府涉嫌違反預算法，將移送監察院調查。

地政局長康秋桂表示，城鄉局推動「New SkyRider天空之乘」計畫，先期編列3329萬元規劃費，是來自新泰塭仔圳市地重劃工程經費，當時塭仔圳第一期工程編列2.7億元，被議會刪減2995萬元，並非指定刪減「New SkyRider」預算項目，且案子已經發包，必須支付廠商費用，市府才用剩下的經費支應395萬元，沒有違法疑慮。

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