打斷馬致詞被批無禮 韓國瑜：次序調整出小小狀況

2019-09-09 16:02

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統馬英九昨晚在國民黨總統參選人韓國瑜新北造勢場站台致詞時，因為韓國瑜進場被打斷、還被台下韓粉噓，引發議論；韓國瑜今表示，上午已跟馬總統通過電話，跟馬總統特別致歉，講完電話、一溝通完後，他就了解了，沒什麼太大問題。

韓國瑜昨到新北舉行首場造勢，黨主席吳敦義、前總統馬英九等人到場力挺，企圖營造團結氣氛；但台北市議員徐巧芯昨深夜在臉書透露，馬英九在台上助講時遭打斷噓下台，她說，不應該這樣在別人演講結束前打斷發言，「這對台上的演講者而言是一種羞辱。」

韓稱在外場也等了1個小時

韓國瑜今指出，早上跟馬英九總統通過電話，昨天因為是第一場造勢大會，參加的人非常地踴躍，發言的時候、次序調整上出了一點點小小狀況、排得太密太滿，他跟馬總統特別致歉、讓他等了1個小時，事實上，他在外場也等了1個小時，接到裡面電話說可出發、就出發了，沒想到馬總統等了1個多小時後，在致詞時發生這些小插曲。

韓國瑜表示，馬總統領導過國家，也看過很多世面，真的是見多識廣，且心胸也夠寬，他講完電話之後，一溝通完、他就了解了，所以完全沒有什麼太大的問題，未來如果類似造勢活動，他會要求所有辦活動者，特別要注意整個安排的行程，千萬不要再發生類似狀況。

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