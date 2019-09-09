德國2022廢核 陳建仁：盼台灣2025實現非核家園

2019-09-09 14:12

〔記者蘇永耀／台北報導〕陳建仁副總統今日接見「德國波茨坦氣候變遷衝擊研究所（PIK）榮譽所長宣胡博（Hans Joachim Schellnhuber）」時表示，台灣盼以政府觀察員身份加入「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC），為全球對抗氣候變遷的努力做出具體貢獻，並與國際社會強化交流與合作。

副總統表示，宣胡博所長曾於2015年9月訪台，並曾在環保署主辦的大師論壇中，發表以減碳為主題的精湛專題演講。今年是宣胡博所長二度訪台，我們相當重視，也對雙方能夠持續交流，並有機會就氣候變遷等各項議題交換意見感到非常高興。

陳建仁說，台灣作為負責任的地球村成員，一直積極地為世界盡一份心力，努力執行減緩氣候變遷的行動。我們在2015年實施《溫室氣體減量及管理法》，並設立長期減量目標為2050年排放量與2005年水準相比減少50％。

副總統指出，為達成目標，台灣已在溫管法的框架下，分別擬訂「國家氣候變遷行動綱領」與「溫室氣體減量推動方案」，並依據綱領與推動方案內容，完成各部門溫室氣體排放管制行動方案，而地方政府也將於近期依循前述方案內容與原則，陸續完備溫室氣體管制執行方案。

副總統指出，政府也積極發展再生能源，現階段以發展太陽能及離岸風電為主。我們已啟動能源轉型，希望2025年再生能源發電量達到總發電量的20％。我們知道德國將在2022年完成廢核，在台灣，我們也設下相同的政策目標，希望在2025年達到廢核，與德國一樣實現非核家園。

陳建仁強調，作為全球氣候變遷問題的利益攸關者，我們非常期盼為全球對抗氣候變遷的努力作出具體貢獻，台灣因此希望以政府觀察員身分加入UNFCCC，與世界各國分享台灣的科技與經驗，卻因中國政治因素干擾，無法加入公約。

副總統說，今年UNFCCC第25屆締約方大會（COP 25）即將於年底在智利聖地亞哥舉行，希望宣胡博所長有機會能夠為台灣仗言，支持台灣參與UNFCCC。

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