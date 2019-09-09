要解決低薪 國民黨團提案射9支箭

2019-09-09 13:23

〔記者林良昇／台北報導〕面對青年低薪問題，立法院國民黨團已提出「提高薪資執行特別條例草案」，提出政府主動加薪、加薪企業減稅優惠、公布低薪企業負責人姓名等9項措施，用「胡蘿蔔與棍子」，強制企業加薪。

立院國民黨團總召曾銘宗表示，國內低薪問題嚴重，據統計，去年2018年受僱者33.3%每月主要工作經常性收入未滿3萬元；66.6%未滿4萬元，國民黨團已提出「提高薪資執行特別條例草案」，試圖解決政府目前做不到的低新問題。

曾銘宗說，條例內包含政府主動加薪帶動民間加薪、甄選幸福企業並優予獎勵、建立青年就業儲蓄帳戶制度、上市櫃公司得設置勞工董事、公開發行公司訂立利潤分享計畫、給予加薪企業減稅優惠、低薪上市櫃公司應加強勞動檢查、公布低薪企業負責人姓名、獲利良好上市櫃公司基層員工平均薪資低於同業應提撥金額存入青年就業儲蓄帳戶等9項措施。

國民黨立委賴士葆批評，政府面對台灣長期低薪狀況束手無策，能吹噓的就是調高基本工資，但台灣員工普遍都沒有只領基本工資，台灣平均薪資16年來原地踏步，沒有什麼改進，台灣公司的利潤給勞工的比例越來越低，造成相對剝奪感越來越高，社會財富分配不均。

國民黨立委費鴻泰說，條例的重點就是資訊公開，擴大參與，公司的獲利與員工同享。公司獲利給員工部分，他也指出，基本工資調薪絕大多數獲利的除了打零工的外，就是外勞，提高最低薪資對本勞沒有幫助，本勞與外勞的基本薪資應該脫鉤。

國銀黨立委許毓仁則指出，低薪問題讓青年出走，被迫離開台灣變成台勞，已造成社會中堅份子流失，政府拿不出治本方法，提出的「亞洲矽谷」現在也是空殼，沒有運轉，如果不重視這問題，年輕人就會「用腳投票」。

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