會晤松田竟談影視、聊棒球 范世平轟韓：令人嘆為觀止

2019-09-08 17:47

〔即時新聞／綜合報導〕台師大政研所教授范世平指出，自己在2015年曾與日本東京大學兩岸關係研究小組召集人松田康博有段淵源，2人在《讀賣新聞》同框，范批評韓國瑜當天會晤松田的表現，對方想討論兩岸關係，韓國瑜卻在講棒球，令人嘆為觀止。

范世平今（8）日在臉書表示，韓國瑜當天突然更改會晤地點，導致松田一行人手忙腳亂，韓事後卻得意地自稱等了25分鐘，待日本學者打臉、將謊言戳破，韓才改口這樣說是為了「讓大家笑一下」，韓國瑜這樣輕浮的表現、這種人格特質，讓大家大開眼界。

范世平提到，松田與同行學者，都是鑽研兩岸關係、台灣政治的菁英，未料韓國瑜在會談中，向對方提出的卻是關於「日本影視來高雄拍片」、「日本球隊來高雄冬訓」，牛頭不對馬嘴，韓國瑜難道都沒發覺不對勁？或是韓根本沒有能力辨別自己的講稿有問題？

范世平回憶，自己與松田曾在2015年11月8日的《讀賣新聞》同框，當時前總統馬先生與中國領導人習先生在新加坡「馬習會」，《讀賣》分別訪問人在台北的范與住在東京的松田，時隔近4年，雙方仍在各自領域努力，昨天松田中文臉書一度被韓粉鬧到關版，雖然是虛驚一場，但韓引發的不良效應恐怕還會延燒一段時間。

范世平臉書全文

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