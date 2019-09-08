恐怖！南投醫院規劃長照據點竟位於斷層帶 監委促尋新址

2019-09-08 11:38

〔記者謝君臨／台北報導〕南投醫院院區空間不足，擬規劃將中興院區發展為長照旗艦據點，但中興院區現址位於車籠埔斷層帶周邊，導致開發建築受限；監察委員張武修調查後認為，中興新村內的機12用地為異地興建首選，衛生福利部應積極洽商國家發展委員會與財政部國有財產署，協助南投醫院取得中興院區擴充發展所需用地。

張武修指出，近年我國人口結構已呈現少子化與高齡化，老年平均餘命延長，促使老人照顧需求日益增加，且因經濟環境變遷及家庭結構核心化，長照服務成為老人福利政策最重要課題之一。

據內政部統計，截至去年底，南投縣年齡在65歲以上的老年人口，所占比例達17.17%，排名全國第4。又依長照2.0的「長期照顧服務量能提升計畫」，南投縣埔里、南投、竹山地區屬失能、失智混合型日間照顧服務單位資源不足的區域，草屯地區則屬機構住宿式床位資源不足（每萬失能人口未達700床）的區域。

張武修說，南投醫院為南投縣濁水溪流域唯一公立醫療院所，因應縣民高齡化，長照需求大增，中興院區未來若能整建規劃，提供中興新村及南投地區需照護服務的民眾，除有助於基礎醫療服務發展，也可以落實「在地老化，在地安養」的信念。

然而，南投醫院目前發展急重症醫療，因原南投院區空間不足，擬規劃將日間照護病房及護理之家遷移至中興院區，並研擬將中興院區發展為長照旗艦據點。不過，由於中興院區現址位於山坡地範圍內，且屬車籠埔斷層帶兩側100公尺範圍內，如欲原地改、整建將受相關法令限制，因而另覓他址。

張武修指出，經清查評估後，發現目前由國發會負責管理、土地面積約9212平方公尺的中興新村內機12用地，現況僅有部分閒置建物與鐵皮棚架。衛福部與南投醫院均認為機12用地產權單純，地形方整，地理位置不僅鄰近中興新村的原院區現址，能持續照料社區民眾，土地面積也足敷未來發展長照之用，乃受到限建的中興院區能起死回生異地興建之首選。

張武修認為，南投醫院提供南投縣重要醫療資源，為提升在地醫療品質與長照服務發展，衛福部應積極洽商國發會與國有財產署，協助南投醫院取得中興院區擴充發展所需用地，以因應當地醫療與社會福利設施未來需求，提供南投縣民眾更完善的醫療服務，與可近性的長照服務。

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