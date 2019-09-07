「全台最強大哥」呂崇民之父辭世 蔡總統前往致哀

2019-09-07 19:35

〔記者許國楨／台中報導〕有「全台最強大哥」稱號的台中群園事業機構董事長呂崇民，其父親呂國震日前辭世，享耆壽98歲，總統蔡英文今天到追思佛堂向家屬表達慰問、哀悼之意，除了讚揚呂董事長推廣佛法有成，同時在呂老先生的生平介紹牆駐足多時，推崇其誠信精神與善心義舉。

呂國震老先生本月3日中午於西區老家自宅安詳辭世，享耆壽98歲，呂崇民不發訃聞、不辦公祭，僅在老家布置追思佛堂，即日起至15日上午10點至下午6點開放親友致意，遵佛制提供蘭花花瓣，讓親友供花追思。

呂老先生是中部地區知名的銀行家，也是建築界元老，為人誠信正直深受企業界及地方各界敬重，事業有成不忘投入社會公益，與子呂崇民成立群園基金會與群園關懷協會，提供助學金與貧困家庭生活補助，多年來對於許多失怙學子和弱勢族群助益良多。

總統蔡英文今天下午由總統府陳菊秘書長、立法院蔡其昌副院長、交通部林佳龍部長等人陪同，向呂崇民及家屬表達慰問、哀悼之意，蔡英文並於追思佛堂呂國震老先生的生平介紹牆駐足多時，特別推崇呂老先生誠信之精神與熱心公益、幫助弱勢之義舉。

而針對呂崇民跟隨中台禪寺惟覺老和尚修習佛法30餘年，呂老先生也受其影響一起護持佛法，更於晚年皈依佛門，共同參贊與積極推廣佛法，尤其是呂崇民帶動中部商界及社會人士修習佛法，至今已有數萬人感應法喜，而近年來呂父健康狀況不佳，呂崇民幾乎不遠行，隨時陪伴在父親身邊，蔡總統也給予高度讚揚及肯定。

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