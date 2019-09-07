韓粉社團還護航？稱韓沒說「等了25分鐘」 網PO影秒打臉！

2019-09-07 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜昨日稱日本學者「遲到25分鐘」，結果被對方狠狠打臉，引發軒然大波。不過卻有韓粉粉專為了護航，痛批「黑韓產業鏈」太誇張，並製圖表示韓市長根本沒有主動告訴記者「日本人遲到25分鐘」；結果網友翻出影片，立刻證實韓國瑜確實在日本貴賓面前表示：「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」！影片一PO出，其他網友立刻痛批韓粉「又在製造假新聞」！

長期發表挺韓言論的臉書粉專「漂亮的諧音」，昨（7）日發文痛批「這些黑韓產業鏈真的是太誇張了」！他指出，是會後聯訪時有女記者問韓國瑜「等了日本人25分鐘？」韓國瑜才回答「沒關係」。粉專還連喊三次：「韓市長根本沒有主動告訴記者『日本人遲到25分鐘』」！並將上述言論製作成圖，在韓粉圈中廣傳。

在留言中，粉專更忿忿不平地說，「韓市長明明就沒有說日本人遲到，他說『他自己沒遲到』，到底台灣人的閱讀能力出了什麼問題」？

對此，立刻有網友在PTT發文，貼出當日媒體報導，只見韓國瑜確實在貴賓面前致詞時表示：「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」！受訪時還說，「沒關係，我們要多多體諒貴賓」！

網友看了打臉影片，紛紛諷刺「韓粉連排版也不會」、「民主社會靠假新聞就夠了」、「假新聞不意外」、「呵呵，韓粉和中間偏藍選民相信就好」、「難怪《為什麼愛說謊》會再版」、「天天利用資訊不對等 假訊息洗事實」、「同溫層的留言真可怕」、「開始做假消息的圖」。

PTT原文請點此連結

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