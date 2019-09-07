否認「拒挺」韓國瑜 新黨：郭台銘須獨立參選才可能合作

2019-09-07 16:40

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜聲勢直墜，又面臨鴻海創辦人郭台銘醞釀獨立參選，不只黨內整合出問題，今天傳出同屬藍營的新黨因過去新連線與韓國瑜的恩怨「拒挺」韓國瑜，也可能轉向支持郭台銘；但新黨發言人王炳忠否認說，新黨的目標是「下架民進黨」，會依據藍營整合狀況來推展選舉工作，不會「拒挺」任何人。

新黨在2016年總統大選未提總統候選人、力挺國民黨總統候選人朱立倫，這屆國民黨提名黃復興出身的高雄市長韓國瑜，新黨卻自提候選人，因而有傳言指出，是因韓國瑜過去獲國民黨非主流的新連線支持當選立委，卻在主流、非主流之爭倒戈，引發新黨不滿。

王炳忠嚴正否認上述傳言，並表示，新黨主席郁慕明去年參加「我愛國旗委員會」舉辦的雙十節大會時就曾公開表示，希望國民黨儘速整合2020角逐大位的人選，新黨願團結一切力量支持，一起下架民進黨，然而國民黨人選遲遲未產出，至今整合仍紛爭不斷，因此新黨7月初提名楊世光參選總統。

王炳忠強調，新黨「團結下架民進黨」的目標從未改變，絕對沒有預設立場、具體任何一位特定參選人，未來將依循藍營整合狀況來推展選舉工作。

對於會不會轉向支持郭台銘？王炳忠語帶保留說，前提是郭台銘必須以無黨籍身分獨立參選，要看理念是否一致決定是否合作，畢竟新黨支持一國兩制台灣方案，要看誰能接受，但郭台銘若以台灣民眾黨、親民黨等任何黨派身分參選，就不可能支持他。

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