藍、黃昔日濃情變調 國慶日大會造勢擬不邀新黨

2019-09-07 11:41

〔記者施曉光／台北報導〕以往「雙十節」國慶日都是泛藍陣營團結同場造勢的大日子，去年九合一選舉前的「愛國旗愛國家」國慶大會上，新黨主席郁慕明高喊國、新「兩黨一家人」，國民黨主席吳敦義回應「溫暖在心頭」，但昔日藍、黃濃情蜜意，如今已經變調，據了解，今年藍營社團「松濤社－我愛國旗委員會」與國民黨要循例舉辦的「108年國慶慶祝大會」，可能不再邀請新黨協辦並出席。

藍營人士證實，「今年的確有一些狀況」，「還要再討論一下」，原因就在國、新兩黨關係已經變調，尤其新黨最近拋出所謂「一國兩制台灣方案」，有「紅統」之嫌，因此往年都把新黨列為國慶活動協辦單位，今年原則上將不會邀請新黨。

據悉，主辦單位「松濤社－我愛國旗委員會」成員向來自詡是「中華民國派」，也很難認同新黨主張，12日將與國民黨召開籌辦協調會議，屆時應該就會拍板確定。

新黨除上月舉行創黨26週年黨慶大會，發表新黨版「一國兩制台灣方案」，主張兩岸和平統一，還自行提名總統參選人，原本與國民黨協調共推台北市士林、北投立委選區人選，如今又堅持自行提名，並喊出「政黨票投新黨」，都是讓國、新關係生變的原因。

「松濤社－我愛國旗委員會」與國民黨今年籌辦「108年國慶慶祝大會」，將幫國民黨總統參選人韓國瑜造勢，因此擬邀韓國瑜出席致詞，若韓不便到場，則希望韓國瑜的妻子李佳芬或女兒韓冰可以代表出席大會造勢，國民黨主席吳敦義也將親臨致詞，除了介紹韓國瑜，還會推薦國民黨立委參選人，營造藍軍團結氛圍。

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