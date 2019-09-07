參拜宮廟遇未婚聯誼 小英談補助：趕快結婚、勇敢生小孩

2019-09-07 16:29

〔記者許國楨／台中報導〕總統蔡英文今天參拜台中東區樂成宮，剛好遇廟方舉辦未婚男女聯誼活動，她上台致詞講到執政3年多來的政績時，順勢提及現行的托嬰和托幼政策表示，為了降低年經人生兒育女負擔，政府已經有多項實質補助，希望大家趕快結婚，勇敢生小孩，國家定會照顧未來下一代，贏得參加聯誼年輕人不禁露出會心一笑。

今天是樂成宮第12年月老慶生締佳緣活動，現場來了許多未婚的年輕男女，立委黃國書說，相信有總統的加持，一定都會配對成功，蔡英文總統則表示，很高興見證「樂見真愛，成就幸福」活動，現場有200對男女，她也代表國家祝福大家幸福永遠一定成功。

蔡英文接著表示，「有人問我是不是（台中）選情告急？我覺得選情算穩」，是我們特別關心台中，因為台中的發展攸關台灣未來發展，所以她特別關心在意台中的建設，尤其執政3年多來每天都戰戰兢兢，努力改革，替台灣未來的10年打下很好的基礎。

最近成果已經慢慢呈現，目前國際的情勢詭譎多變，但經濟仍是穩定成長，今年的經濟成長率甚至是四小龍第一，還被國際評比機構評比為四大創新王國之一，我們會繼續努力，讓台灣發光發亮。

蔡英文補充，經濟成長後就可加薪減稅，尤其是今年報稅大家應該都對減稅很有感，另外長照2.0的預算要成長到400億，足足是以前的8倍，政府努力讓長輩能得到更好的照顧，此外政府也讓年輕人能無後顧之憂，無論托嬰和托幼都有補助，降低年輕人養兒育女的負擔，希望大家趕快結婚，勇敢生小孩，由國家照顧未來下一代。

而今年是台商投資大爆發的一年，外商也加碼投資，為年輕人增加許多就業機會，中央和地方立委一起合作，就可以讓台灣更好，請大家再給蔡英文4年，絕對會讓台灣脫胎換骨。

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