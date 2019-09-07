時力嘆卓榮泰遲遲沒消息 王浩宇曝「主要原因」：很難懂？

2019-09-07 16:21

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量秘書長吳佩芸今日表示，時力黨主席徐永明多次表達希望與民進黨主席卓榮泰盡快對談，但卓尚未有進一步消息。對此，近日砲口對準時代力量火力全開的桃園市議員王浩宇表示，「主要的原因就是你們不表態支持蔡英文，這很難懂嗎」？

吳佩芸今日下午在臉書發文表示，表示徐永明已多次表達希望能盡快對談，但在雙方幕僚會面後，至今卓榮泰主席尚未有進一步的消息。她希望，如果民進黨主席的幕僚未能回覆對談時間、地點，那就讓兩黨秘書長來談；因此誠摯邀請民進黨秘書長羅文嘉喝個咖啡、進行公開對談。

對此，王浩宇立刻也在臉書PO文質疑「不支持蔡英文，要怎麼談？」王浩宇說，今天時代力量跟民進黨之所以在立法委員選舉上面有所歧見，最主要的原因就是時力不表態支持蔡英文，這很難懂嗎？王浩宇更嗆，「不要把所有的責任都推給民進黨，大家不是笨蛋」。

王浩宇也親自在吳佩芸臉書下方表示，民進黨不可能禮讓一個選區，然後被禮讓的人去支持柯文哲或郭台銘，甚至是這個政黨自己提出的總統候選人。「再怎麼笨的政黨，都不可能答應這樣的條件，去承擔這個可能的風險」。王浩宇指出，如果時力不表態在總統選舉支持蔡英文，所有的談判就會卡住，一直持續不斷地卡住，不可能有任何的進度。「這是民進黨的問題嗎」？

最後，王浩宇也問，時代力量現在的支持度，正在不斷地下降，「你們談判的籌碼越來越少了，還要再這樣傲嬌下去嗎」？

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