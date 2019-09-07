宜蘭立委選戰藍營確定分裂！黃定和宣布無黨參選

2019-09-07 13:56

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣議員上黃定和上個月底申請退出國民黨後，今正式宣布，將以無黨籍的身分，參選下屆宜蘭縣籍立委，黃定和表示，不論任何政黨跟他合作，都很歡迎，他會依照民意的基礎，為民服務，全力爭取宜蘭縣的建設；國民黨宜蘭縣立委參選人呂國華回應，尊重也祝福。

黃定和曾任宜蘭市長，兩屆議員，去年連任議員後，就持續爭取代表國民黨參選立委，希望更上一層樓；面對前宜蘭縣長呂國華競爭，國民黨初選由呂出線，但黃僅以1.117個百分點落敗，當時黃定和強調民調不公，但未獲黨回應，儘管民調已結束至今已3個月，風波仍未平息。

黃定和計畫以無黨籍身分參選立委，國民黨試圖勸退都未成功；最近，台北市長柯文哲到宜蘭參訪，黃定和更是全程陪同，互動曖昧，也讓外界揣測，黃定和未來有機會和台灣民眾黨合作，代表民眾黨參選立委；上個月28日，黃定和提出退出國民黨申請，在宜蘭政壇投下震撼彈。

黃定和今在宜蘭縣議會受訪時，正式宣布將以無黨籍的身分，參選下屆宜蘭縣的立法委員，他表示，候選人的多寡不重要，最重要的是他有強烈的企圖心，為宜蘭縣打拼，相信民眾看得見他的努力，過去20年來，他一直在幫縣民服務，有目共睹，相信這就是他參選最好的後盾。

對於黃定和參選，呂國華說，尊重也祝福，會繼續走自己的路，不會受到黃定和的影響，他是經過黨內初選出線的參選人，相信泛藍的的選民會全力支持名正言順且經過黨提名的參選人。

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