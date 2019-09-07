韓見日國際學者卻談棒球拍片 劉世芳批「比壞更嚴重的是笨！」

2019-09-07 10:12

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天接見日本學者，稱「我等了25分鐘」，卻被日本學者發文揭「遲到」真相。民進黨立委劉世芳則從另個角度，批評韓國瑜接見日本知台權威學者，致詞卻只說棒球、拍片，「比壞嚴重的是笨！」

日本學者昨拜訪韓國瑜，因聯繫疏忽導致晚到，韓國瑜卻說「等日本人等了25分鐘」，引發日本學者不滿，在臉書澄清整個過程打臉韓國瑜，並直言「難以理解韓市長及他的團隊的這樣作風」。

民進黨立委劉世芳今早表示，拜會行程是韓市府自己邀約的，拜會地點也是自己臨時更改的，然後公開指責外賓遲到，來證明自己沒有又遲到，「這是耍賴皮，韓國瑜真壞！」

劉世芳說，但「壞」還不是最嚴重的問題，比壞更嚴重的是「笨」！第一個耍笨的地方是，這場和日本學界的國際交流，在韓國瑜致詞後，司儀沒有讓外賓致詞，就直接招呼媒體拍合照，連最起碼的禮貌都不懂。

第二個耍笨的地方更離譜，來訪的日本學界代表，是東京大學兩岸關係研究小組，成員都是國際關係或比較政治領域的學者專家，包括松田康博、若林正丈等人，結果韓國瑜致詞的重點竟然只是：一、 他希望日本的棒球隊冬天訓練的時候能夠來高雄！二、 他希望日本的影視在冬天的時候，能夠來高雄拍攝！

劉世芳說，韓國瑜是讀稿致詞，致詞稿的內容不知道是哪位幕僚草擬的？隨便找一篇歡迎日本旅行團來高雄觀光的簡報內容，水準幾乎都能超越韓國瑜的致詞。

劉世芳指出，和松田康博、若林正丈一起出席的其他日本學界代表，在日本政治外交領域的學術地位和影響力，也不遑多讓，透過這樣的拜會交流場合，可以預期日本政府將會透過他們的眼睛，來觀察台灣內部政經情勢的發展，藉此研判對亞太區域安全的影響。

劉世芳批說，但韓國瑜在他們的面前，竟然只談希望日本棒球、拍片冬天來高雄？除此之外沒有其他，也難怪外賓會怒言：「我難以理解韓市長以及他的團隊的這樣的作風。」真是丟人現眼至極！

劉世芳強調，韓國瑜歧視東南亞，接著又欺騙日本人，無論他選得上選不上總統，現在就已經害台灣國際尊嚴掃地，把台灣人的臉都丟光了！

對此，高市府重申，韓市長昨天中午接見日本東京大學兩岸關係研究小組行程，因雙方聯繫問題，引起誤會造成軒然大波，晚間韓市長透過臉書直播，感到抱歉並再三強調，日本學者完全沒有遲到，不希望因誤會，影響未來跟日本學界的交流。

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