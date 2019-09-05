柯P稱因為OOXX不該買M1戰車 朱宥勳轟：完全胡扯

2019-09-05 23:51

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前在廣播節目專訪，指「AIT某人說沒有叫台灣買M1戰車」，此說已遭軍方駁斥；5日受訪又說，有錢應該是海空軍優先，了不起飛彈，「要用到M1戰車那就表示已經上岸（敵軍）了，這還得了」。對此，作家朱宥勳砲轟，柯文哲完全是在胡扯。

柯文哲3日接受廣播節目專訪，對於目前台灣國防，他表示，國防力量該準備要準備，「你買F16我還沒有話講，你買M1戰車幹什麼？我實在是想不通，台灣橋樑恐怕也不能負荷」，他並透露自己有跟AIT抱怨這個，「他們說，『我們又沒有叫他們買這個』」。

陸軍司令部5日則發出4點聲明，嚴正駁斥這項消息，指柯文哲的說法為「假訊息」，誤導社會大眾視聽，請民眾避免道聽塗說。AIT今天也強調，在美台非官方的關係中，雙方維持強勁的防衛關係，美國過去歷任政府都維持滿足台灣防衛需求的承諾，現任政府也致力遵循台灣關係法，使台灣能獲得足以維持自我防衛能力的防衛物資及技術服務。

對此，柯文哲於媒體聯訪時回應，美方也是很多人、AIT也很多人，「有時候你不是說AIT一個人代表整個AIT」，也強調「還是主張決戰境外，有錢應該是海空軍優先，了不起飛彈，要用到M1戰車那就表示已經上岸（敵軍）了，這還得了？」

「照他這個邏輯，整個陸軍乾脆裁掉好了。」朱宥勳在臉書不以為然地說，軍事的整備是一種互相疊加的加碼。打仗是會耗費大量財力、人力，會損及大量生命的事情，所以任何正常的戰略規劃者，一定會盡可能多做準備，讓己方有更多優勢。這就是所謂的「料敵從寬」。美國整天在那邊提防中國、俄國軍力上升，就是為了加碼己方的優勢。

朱宥勳指出，中共解放軍自然也不例外。雖然他們對外宣傳會極度誇張，但該做多少準備，他們也不會拿自己的人命開玩笑。「知道這個原理之後，就明白柯文哲完全是在胡扯。」

朱宥勳說，依照柯文哲的邏輯來建軍，台灣就會沒有任何戰車部隊。於是，中共只需要想辦法運輸輕步兵、輕型甲車，就能夠與岸上的我軍對決。如果台灣有有M1A2這種等級的精銳戰車，中共就要運送「超多」厚重的主戰車上來。「我們有108輛，那他們就必須運送超過此數，甚至兩倍、三倍的數量，才能一拼」。

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