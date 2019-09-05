新竹縣文化局長李猶龍 遭竹檢約談後請辭
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2019-09-05 17:23

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹地檢署偵辦新竹縣文化局公車私用等案，約談新竹縣政府文化局局長李猶龍，李猶龍剛才發出新聞稿閃辭，縣長楊文科已批准，文化局局長職缺由縣府秘書郭慧龍暫時代理。。

李猶龍是郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜的先生，被控公車私用、且活動招標疑似涉弊，今天上午遭檢調約談，直到下午近4點被請回，李未接受訪問就離開。隨後李猶龍發出新聞稿宣布請辭文化局長，新竹縣長楊文科已批准。

縣長楊文科今天傍晚公開表示，關於李猶龍今天因為公務車涉嫌私用而遭約談一事，李猶龍訊後被請回，隨即跟他報告表示已經澄清得非常清楚了。李猶龍也基於不影響縣府團隊的運作而決定請辭文化局長，他予以尊重。

楊文科說，縣府的庶務管理裡面，縣府三長是有公務車可以上下班使用的，但是文化局局長並無這樣的使用規定，李猶龍承認他曾經誤判，後來了解到正確的使用管理原則後也就沒有再有不當使用的行為。李猶龍當時是誤以為縣府有配車給他所致，已經澄清清楚了。

李猶龍本人在被檢調請回後，曾經一度要公開對外請辭，後來改用書面發表請辭聲明。

李猶龍書面聲明全文：

法律之前人人平等，上至總統下至一般百姓，任何人都要遵守法律規範的約束，我自己當然也不例外，因為公務車使用上，認知不清，造成縣府的困擾，深感抱歉，我相信檢調單位的專業，會查出真正的事實真相，但對於公務身份，應以最高道德標準檢視，跟縣長報告後，已取得同意，即日起，辭去文化局長一職，今後有關任何問題，為本著不干擾檢調偵查及偵查不公開原則，本人不會再做任何回答，我們一切的回答以檢調及律師發言為準。

也感謝縣長給予學習的機會，過去這些日子，一起努力的同仁，辛苦了！也期許未來文化局的業務推動，能蒸蒸日上。

李猶龍敬上。

  • 新竹縣政府文化局局長李猶龍今天因為公務車私用被檢調約談請回後，傍晚請辭獲准。（資料照，記者黃美珠攝）

    新竹縣政府文化局局長李猶龍今天因為公務車私用被檢調約談請回後，傍晚請辭獲准。（資料照，記者黃美珠攝）

  • 李猶龍辭職聲明。（記者黃美珠攝）

    李猶龍辭職聲明。（記者黃美珠攝）

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