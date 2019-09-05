新竹縣文化局長李猶龍 遭竹檢約談後請辭

2019-09-05 17:23

〔記者黃美珠／竹縣報導〕新竹地檢署偵辦新竹縣文化局公車私用等案，約談新竹縣政府文化局局長李猶龍，李猶龍剛才發出新聞稿閃辭，縣長楊文科已批准，文化局局長職缺由縣府秘書郭慧龍暫時代理。。

李猶龍是郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜的先生，被控公車私用、且活動招標疑似涉弊，今天上午遭檢調約談，直到下午近4點被請回，李未接受訪問就離開。隨後李猶龍發出新聞稿宣布請辭文化局長，新竹縣長楊文科已批准。

縣長楊文科今天傍晚公開表示，關於李猶龍今天因為公務車涉嫌私用而遭約談一事，李猶龍訊後被請回，隨即跟他報告表示已經澄清得非常清楚了。李猶龍也基於不影響縣府團隊的運作而決定請辭文化局長，他予以尊重。

楊文科說，縣府的庶務管理裡面，縣府三長是有公務車可以上下班使用的，但是文化局局長並無這樣的使用規定，李猶龍承認他曾經誤判，後來了解到正確的使用管理原則後也就沒有再有不當使用的行為。李猶龍當時是誤以為縣府有配車給他所致，已經澄清清楚了。

李猶龍本人在被檢調請回後，曾經一度要公開對外請辭，後來改用書面發表請辭聲明。

李猶龍書面聲明全文：

法律之前人人平等，上至總統下至一般百姓，任何人都要遵守法律規範的約束，我自己當然也不例外，因為公務車使用上，認知不清，造成縣府的困擾，深感抱歉，我相信檢調單位的專業，會查出真正的事實真相，但對於公務身份，應以最高道德標準檢視，跟縣長報告後，已取得同意，即日起，辭去文化局長一職，今後有關任何問題，為本著不干擾檢調偵查及偵查不公開原則，本人不會再做任何回答，我們一切的回答以檢調及律師發言為準。

也感謝縣長給予學習的機會，過去這些日子，一起努力的同仁，辛苦了！也期許未來文化局的業務推動，能蒸蒸日上。

李猶龍敬上。

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