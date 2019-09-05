郭幕僚蔡沁瑜夫婿 李猶龍被約談5小時後請回

2019-09-05 16:28

［記者洪美秀／新竹報導］郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜的先生李猶龍傳出涉弊遭約談！新竹地檢署偵辦新竹縣文化局公車私用等案，今天約談文化局長李猶龍等人，包括局長、文化局秘書、行政科一名科員和司機，由新竹市調查站調查，約談5個小時後，直到下午近4點被請回。

據了解，新竹市調查站先到新竹縣府知會後，緊接著到新竹縣文化局，由於事發突然，文化局同仁大多都不知道局長前往調查站說明，也都議論到底發生什麼事？對媒體的詢問也說「真的不知道」。

據消息了解，市調站是受新竹地檢署檢察官指揮偵辦，針對局長座車是否有私用情形進行了解，因此約談局長和司機及承辦業務的採購人員，不過，由於文化局長座車經常需要到各地辦活動或開會，是否有公車私用或據以被認定可能瀆職？都有待釐清。

據了解，家住台北，曾也是媒體人的李猶龍擔任新竹縣長楊文科的文化局長，但他行事作風也多受爭議，日前即遭檢舉涉嫌將文化局配屬的公務車開回台北住家，油費、ETC全都報公帳，期間長達5個月，此事縣府也了解，還要求李猶龍改善。

另外，先前就有縣府人員跟媒體爆料，指今年4月2日新竹縣府開出370萬元電視廣告標案，由李猶龍擔任標案評委，而擔任年代集團創意行銷總監的妻子蔡沁瑜便到縣府會見李猶龍，之後壹電視就順利取得該標案，李因此遭質疑違反「公職人員利益衝突迴避法」，但此次被約談是否涉及此案，仍待了解。

由於李猶龍與蔡沁瑜的身分特殊、敏感，檢調偵辦此案十分低調，僅透露已調閱相關資料由檢察官偵辦，下午近4點訊問後被請回，李未接受訪問就離開。

據悉，新竹縣長楊文科去年當選縣長後，將現年54歲的李猶龍挖角到文化局擔任局長，李原本兼任縣府新聞發言人，負責新聞科、媒體窗口等相關業務，但電視廣告標案事件爆發後，目前李猶龍已不再負責新聞媒體相關業務。

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