郭、韓都輸蔡！ 最新民調：小英勝韓11.5％ 勝郭6.6％

2019-09-05 15:30

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選如火如荼，除了總統蔡英文、高雄市長韓國瑜的藍綠對決，前鴻海董事長郭台銘、台北市長柯文哲是否參戰，形成「三腳督」的局面，也是外界關注的焦點。根據今日（5日）公布最新的民調結果，不管蔡、郭對決或蔡、韓對決，蔡英文都維持領先，即使是「三腳督」，蔡英文依舊勝出。

根據《品觀點民調》最新資料顯示，蔡英文、郭台銘的對決下，蔡以33.8％贏過郭的27.2％，雙方差距為6.6％；而在蔡英文、韓國瑜的對決下，蔡以39.8％贏過韓的28.3％，雙方差距為11.5％。民調表示，郭台銘的差距比韓國瑜還小，但是依舊打不贏蔡英文。

而若是「三腳督」的局面，在蔡、韓、柯對決的組合下，蔡英文以32.7％，領先韓國瑜的25.9％、柯文哲的19.2％；而在蔡、韓、郭對決的組合下，蔡英文以33.2％，領先韓國瑜的24.1％、郭台銘的21％；另外在「郭柯王」結盟的情形下，對戰結果一樣是蔡英文領先，以30.8％贏過韓國瑜的24.6％、「郭柯王」的21.6％。

根據8月底的民調，2020年的立委選舉政黨票，有30.7％選民會投國民黨，22.7％會投民進黨，5.5％會投台灣民眾黨，3.7％會投時代力量，但有28.8％表示不支持任何政黨。國民黨暫時領先，台灣民眾黨則可能會取代時代力量成為第三大黨。

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