陳明文高鐵掉300萬謎團 余天：太不小心

2019-09-05 12:16

〔記者陳心瑜／新北報導〕民進黨籍立法委員陳明文日前在高鐵遺落300萬元現金，引發外界議論，立委余天今天出席活動時，受訪直說「太不小心了！」這麼多錢怎麼可以忘在高鐵上？對於陳明文解釋這是給兒子開店的資金，余天認同「做老爸的要幫忙兒子」，更笑說他不用搭高鐵，會直接提回家給余祥銓。

余天坦言，不清楚陳明文這筆300萬元的用途，但陳明文解釋是要給兒子投資，他很認同當爸爸的應該協助兒子，但既然外界有質疑，陳明文就應該出面說明，才不會遭人作文章（黑白舞）。

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