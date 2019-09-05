F-16V特別預算2500億拍板 蘇揆：中國嚴重威脅我國防

2019-09-05 11:36

〔記者李欣芳／台北報導〕美國國務院日前批准台灣66架F-16V軍購案，行政院為編列2500億元的特別預算採購，今天召開的院會由主持會議的行政院長蘇貞昌拍板「新式戰機採購特別條例草案」，蘇貞昌表示，鑑於中國近年來對我空防威脅倍增，不只軍機繞台航行次數劇增，今年3月更蓄意越過海峽中線，嚴重威脅我國防安全。

蘇揆直指中國威脅台灣國防安全引發矚目，蘇貞昌說，台灣需要先進武器維護自身安全，台灣作為國際負責任的一員，也將持續提高對國防的投資。為提升我國總體防衛作戰能力，新式戰機採購案確有必要。

國防部提報的「新式戰機採購特別條例草案」條文計有6條，內容重點包括，第3條定義新式戰機採購，指主管機關與其所屬機關（構）、部隊辦理經行政院核定的新式戰機系統、裝備與其相關支援系統、裝備之獲得、維修、研發、產製及訓練。

草案第4條明定新式戰機採購所需經費上限為新台幣2500億元，以特別預算方式編列，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務方式辦理。

草案第6條明定本條例自公布日施行至中華民國115年12月31日止。

蘇貞昌表示，這次獲得美方同意售予我國66架F-16V新型戰機，是自1992年我國向美國購得F-16 A/B型戰機以來，時隔27年來，台灣軍購與外交上難得的重大突破，也是近年來規模最大的對台軍售案。

蘇貞昌指出，這是在蔡總統的努力下，台美互信更高，美國陸續通過「台灣旅行法」（去年3月）、「台灣保證法」（今年5月）與「國防授權法」（今年7月）等友台法案後，再次顯示台美關係不斷升級所帶來突破的結果。除了感謝美方以實際行動堅定支持台灣維護民主自由現況，我也要特別肯定國防部、外交部等有關部會的共同努力，及財政部與主計總處辛苦的編列預算，使台灣得以因這項軍購案確保國家安全與區域和平穩定。

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