許淑華：誰替韓國瑜邀請副手 都不算數

2019-09-05 10:35

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委、韓國瑜北辦副執行長許淑華今表示，國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜從來沒有親自跟任何人開出副手條件，現在很多人替韓國瑜邀請，或者幫忙回覆，都不算數，現在各方面消息，都不是正確的。

許淑華今在接受廣播節目專訪後受訪，對於鴻海創辦人郭台銘可能參選，許淑華強調，黨中央態度已非常明確，既然有違紀參選，黨中央會立即做處理，不論是郭台銘或前立法院長王金平，黨員要遵守黨的規定，更何況立委提名人應跟總統候選人聯合作戰，所以相信黨中央態度非常明確，是不容動搖，沒有空間，2020不是地方議員選舉，要考量到很多地方人情等，這是大是大非，不容許分裂。

許淑華也說，王金平在馬王政爭最艱困的時候都沒離開國民黨，如果王金平選擇組第三勢力，跟黨的步調不一致，黨中央只能做處理了。

許淑華強調，在領表那一剎那就要開除，有人說等到正式登記做處理，但這是「阿Q」的想法，如果不立即明快做處理，讓很多立委候選人、藍營支持者可以各自選擇，就是分散自己票源，沒有團結決心，只會讓支持者會更加鬆散。

許淑華也表示，韓陣營有持續聯繫郭台銘，但確實一直都沒跟郭聯繫到也是事實，其實關鍵點只在郭的一念之間，兩人如果能坐下來談，是最好結果，韓陣營會不斷展現誠意。

對於黨內近期盛傳「韓朱配」的傳聞，許淑華認為，外界對於朱立倫初選後的大度，評價很高，韓國瑜心裡確實也有腹案人選，但從來沒有跟任何一位開口邀請，可能有好意的人去替韓邀請，但這都不算數。

許淑華強調，副手一定是非常慎重，不可能用電話邀請或隨便講一講，必須由韓親自去跟當事人邀請，現在透過各方消息傳遞的，都不正確。

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