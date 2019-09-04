柯稱美沒叫買M1戰車 管媽：「AIT這個人」一定驚訝這話也被當真

2019-09-04 15:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲昨在廣播節目上表示，看完香港，轉過頭來台灣該準備的東西要準備，柯稱「買F-16還沒有話講，你買M1戰車幹什麼？實在是想不通」，並稱「台灣的橋樑恐怕還沒有辦法負荷」。柯也說，跟AIT抱怨，「他說我們又沒有叫她買這個」。對此，民進黨立委管碧玲粉專發文表示，「AIT不知道是誰一句話」，讓柯當一管槍射了小英一下，並反問柯「你要相信『AIT這個人』，還是相信國防部？以及一起勘查的美方人士？」

「管碧玲 （kuanbiling）」指出，若「AIT這個人」打哈哈亂講，「這個人一定很驚訝：這種話也會被當真？！」並稱若其盼「撇清責任」，將出售的「責任壓力推出去一些」，此人「一定很高興」不出所料，「他把話放出去了！」

「管碧玲 （kuanbiling）」提到，對於「AIT這個人」所言是否為真，她認為，「美國在全球賣武器，不純然是買賣，而是涉及在與美國國家利益相關的區域安全架構下，區域的軍力平衡部署」，並稱軍售台灣涉及美中台關係，「會是用兒戲、用生意的眼光處理，讓小英『隨便買』、『亂買』、『買錯了』嗎？！」

「管碧玲 （kuanbiling）」提及，美方出售戰車，「事實上與國防部勘查了地形地物」，橋樑最重要，「首都戍衛、反登陸的部署，有一定的路徑，戰車不會趴趴走，經過什麼橋樑，其實大家很清楚」，且國防部早說過，「陸軍已在採購前已針對台灣橋樑與道路作過測試與評估，在承受力上沒有問題」，反問柯要信「AIT這個人」，還是國防部與一同勘查的美方人士？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法