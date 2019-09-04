韓國瑜這回應讓他傻眼 趙少康忍不住激動拍桌

2019-09-04 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕針對外傳國民黨主席吳敦義派前立委張顯耀到國台辦溝通「換瑜」傳聞，國民黨總統參選人韓國瑜撂重話回應，「如果是真的，國民黨中央黨部大概是腦袋進水、壞掉了」。但這話讓資深媒體人趙少康非常不滿，在電視節目上激動拍桌：「什麼如果，沒有如果！」

《上報》日前報導，指吳敦義日前指派前立委張顯耀拜會郭台銘，傳達韓國瑜民調不斷下滑，盼郭台銘能當國民黨的「備胎人選」，並由張顯耀擔任「密使」面見中國國台辦主任劉結一傳達韓國瑜「選不下去」的訊息；對此，韓國瑜開直播強調自己不會相信，同時也撂下重話，「如果是真的，國民黨中央黨部大概是腦袋進水、壞掉了」。

對此，趙少康2日在TVBS節目《少康戰情室》表示，不論是吳敦義或是韓國瑜的回應，都不夠堅定。他認為，《上報》這新聞有兩個殺傷點，「第一個就是說要換韓國瑜，國民黨怎麼可以有這樣的念頭？第二個，就是還要跟國台辦報告、溝通，到底怎麼回事？」

趙少康指出，國民黨雖第一時間有出來否認，但否認力道不夠，吳敦義應該出面親自開記者會痛斥、提告。趙少康還忍不住激動拍桌，不滿韓國瑜「如果是真的，中央黨部腦袋進水」這句話，砲轟「怎麼可以是真的呢？當然不可以是真的；什麼如果，沒有如果！很多事情是沒有如果的」。

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