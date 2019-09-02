智慧國防》軍民通用可行 但要先做到這件事...

2019-09-02 13:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中科院推動「智慧國防」十年計畫，中科院資通所長林高洲表示，智慧國防為世界各大先進國家的發展趨勢，且各國都依照自己的國情推廣，無法全盤學習，必須自行發展。而他也認為，「智慧國防」能量應軍民一同推展，唯獨眾多國防應用案例具機敏性，因此須先「去機敏化」。

對於現今智慧國防發展趨勢，林高洲受訪表示，包括美國、中國、俄羅斯、日本、英國等，都已有人工智慧相關佈局。以上述各國為例，美國稍微領先中國，但中國具備大量數據和5G能量，已對美國獨霸產生威脅。

林高洲也說，美國屬於攻勢國家，具備土地面積大、立體空間廣等特性，更需搜集不同情報和各國威脅，我國為守勢作戰，主要威脅來自中國大陸，相對美國較於單純。由於智慧國防牽涉個別國家安全，難以全盤學習，都須按照自己的國情打造。

至於智慧國防能否作為人力的有效替代方案？林高洲說，縱使智慧國防、AI人工智慧能取代部分人力，不過科技缺乏感情和靈魂，雖可做週期性任務或粗重工作，但細節決策、佈局等仍須仰賴人類。

中科院資通所副所長丁安邦則說，現今戰場講求時間，假如做錯一個決策，都可能導致全盤皆輸結果，因此指揮官在掌握大量外圍資料時，需要人工智慧輔助判斷。待5G建置、有用的訊息雲端儲存建立後，各單位可自行擷取有用訊息；另一方面，由於5G資安防護已和現有3G、4G不同，加上軍方訊息皆有機敏性，因此保密工作也需隨之強化。

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