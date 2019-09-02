中科院推智慧國防10年計畫

2019-09-02

〔記者涂鉅旻／台北報導〕軍事科技發展迅速，戰爭型態隨之改變，中科院今年啟動「智慧國防」十年計畫，整合AI人工智慧、物聯網、5G網路等技術，以及大數據分析與跨單位運用，強化戰況先知、智慧決策，讓新手指揮者也能變「老司機」。中科院資通所長林高洲研判，就我國防衛而言，「智慧國防」重點為網路戰及敵情動態收集，以利準確預判敵人行動。

林高洲：準確預判敵人行動

智慧國防為世界先進國家發展趨勢，由於現今科技的匿蹤、欺敵技術愈趨高明，單就人力辨識或設備輔助辨識敵情並非易事，因此，各國逐步融合5G網路、人工智慧和物聯網，建置「智慧國防」能量因應變局。而中科院計畫，我國智慧國防範疇將包含指管通勤、無線通信、電子戰、網路戰、遙導控制和水下科技等六大領域，也可有效提升資通電戰力。

中科院的「智慧國防」計畫，目前雖尚無任何軍方相關建案，但中科院擘劃，包括可辨識艦艇音頻的「水下監偵系統」，以及讓無人機具備感知、學習、決策和控制能力，甚至多架機透過人工智慧，自主合作執行任務的「智慧遙導控制」，都是潛在發展項目。

我國力推「無人機國造」政策，考量無人載具的遙導控制至關重要，中科院資通所規劃，在既有的研發能量上，進一步導入AI人工智慧，讓無人飛行載具，具備感知、學習、決策及控制功能。另導入智慧物聯網（AIoT），以多架無人機形成機群，透過AI自主合作，完成自動偵蒐、打擊及防禦任務。

而為有效守護我國海域並因應水下威脅，中科院也擬進一步優化「水下科技」把關海疆，現已有能力在海底適當位置，佈放水中聽音器，監聽、辨識各類船艦及潛艦發出的聲音，未來可結合人工智慧，進一步做到自我感知、學習、辨識，建置「智慧型遠距反潛偵監與早期預警」防禦體系。

林高洲說，智慧國防關鍵在於「數據」蒐整、融合和比對，並由大數據分析預測未來情勢發展，將有助於指揮官運用更全面、精準的資訊下達指令。

至於我國發展智慧國防的重點？林高洲說，他個人認為，我國地理位置特殊，頻受中國機、艦騷擾，且承受駭客攻擊的次數「不是世界第一就是第二」，儼然成「中國練兵場」。因此，如何運用智慧國防收集數據，避免駭客攻擊、強化資安維護，進而使我方具備自細節預判敵人行動的能力。

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