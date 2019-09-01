與蔡衍明同框 韓國瑜怨「黑」韓：每天一粒「褪黑激素」

2019-09-01 20:29

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（1）日與旺中集團董事長蔡衍明同框合體錄製影片，他在影片中要求民眾信任他，並重申「將來韓國瑜也會死在台灣、也會埋在台灣，我們永遠都是一家人」。

蔡衍明今（1）日在YouTube頻道發布影片，鏡頭前韓、蔡2人與鋼鐵韓粉「文山伯」、「強強滾」坐在一起，蔡衍明對韓國瑜說：「你要讓我們大家，協助我們所有人民來追求過好日子，對不對，愛中華民國，愛台灣啦。」

「鋼鐵韓粉」：韓國瑜一直都沒變

「強強滾」接著提到，「人民的希望就是這樣，希望韓市長可以帶領整個台灣的人民大家快樂幸福，這也是人民要的」；「文山伯」指出：「我們絕對相信他，因為從去年選市長到現在都沒有變，所以一路走來韓國瑜都沒有變。」

「強強滾」再發言：「有很多人在講，這段時間你被人黑成這樣，你也稍為強硬一點。」韓國瑜回答：「我現在每天早上起來就一粒褪黑激素，把黑的都去掉，然後太太買一個肥皂給我，把臉洗乾淨，重新光鮮亮麗出門來拚事情，沒問題，絕對沒問題。」

韓國瑜強調：「請各位好朋友相信我，我們一顆心，生在台灣，長在台灣，將來韓國瑜也會死在台灣、也會埋在台灣，我們永遠都是一家人，為台灣人來拚好日子。」

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