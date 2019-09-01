孫亞夫批民進黨策動香港暴亂 陸委會回擊「無的放矢」

2019-09-01 19:36

〔記者呂伊萱／台北報導〕海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫31日批評台灣民進黨對中國升高對抗，甚至利用香港局面攻擊一國兩制，「製造槍、製造砲向大陸射擊」。陸委會今天回擊，製造槍炮射擊中國大陸者並非台灣，而是提出修訂香港「逃犯條例」的人，「無的放矢不能解決問題，中共應勇於承認錯誤才能化解內外矛盾！」

孫亞夫出席第4屆兩岸關係天府論壇，針對當兩岸局勢發表評論。孫亞夫批評民進黨及其當局對中國升高對抗，對內實行綠色恐怖，對美國竭力配合討好，甚至利用香港混亂局面攻擊一國兩制。孫亞夫強調，蔡英文不是「撿到槍、撿到砲」，而是「製造槍、製造砲向大陸射擊」。

陸委會今天回應表示，政府多次重申關心香港自由民主，但不介入干預。中共長期處在資訊封閉的環境下，認知偏誤並不令人意外，但我方也要善意指出，「製造槍炮射擊中國大陸者並非台灣，而是在今年2月12日提出修訂香港『逃犯條例』的人」。

陸委會說，兩岸情勢嚴峻是北京方面一手製造，孫亞夫等人的談話顯示，這些中共學者官員脫離兩岸現實很遠。陸委會強調，中共今年初發表「習五條」，更宣示不放棄武統台灣，強橫逼迫我接受其錯誤的「一國兩制」主張，對岸這種對抗、強壓式的挑釁行徑與意識形態，才是嚴重破壞台海和平的根源，也更衝擊其內部社會穩定。

陸委會並重申，台灣從不是中華人民共和國的一部分，2300萬台灣人民永遠不會接受北京的「一國兩制」，也絕不屈服於霸權威脅。陸委會回擊中共，「無的放矢不能解決問題，中共應勇於承認錯誤，進行政治改革、實踐民主、尊重人權，才能真正化解內外矛盾」。

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