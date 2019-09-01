在說誰？ 王金平：「無道」就應該推翻

2019-09-01 16:38

〔記者林良昇／台北報導〕「郭柯王」結盟傳言不斷，國民黨醞釀若脫黨參選就開除郭台銘、王金平黨籍，前立法院長王金平今表示，不清楚黨內現在有什麼紛爭，「我自己心理很平靜」，但也暗示「無道就應該大家要加以推翻」，是否指韓陣營或國民黨？他聲稱不批評，但「違反自然、違反道理、違反法則、傷害人民利益」的，就是「無道」。

王金平今早出席「姜太公聖誕千秋祝壽大典暨中華道家世界協會揭牌儀式」，並擔任主祭官，與在場宗教界人士共同點七星燈，祈求台灣幸福平安。王金平致詞時特別感謝姜太公庇佑，同時強調「道」之道理，「順天應人就是有道，反之就是逆天，得道則多助，無道就寡助。」

過去因為馬王政爭，因為點燈後事情平安解決，這次是否也希望平安解決黨內紛爭？王金平受訪表示，黨內現在什麼紛爭他也不清楚，「我自己心裡很平靜，沒有什麼紛爭。」

對於參選總統的連署份數，王金平表示，沒有設定目標，現在連署就是朋友自動自發的，他都沒有做系統性地去安排，他的義消部門、農會部門、各宗教團體、組織系統，都沒有去連署。他還特別指出身旁的北港朝天宮董事長蔡咏鍀，要媒體問蔡有幫他連署多少了。

蔡咏鍀受訪時說，目標多少不知道，但從他們開始連署差不多1個月了，團隊已經10幾萬份了，很多人也在幫忙連署，如果像他這樣的話，10個人就做100萬份了。

對於台北市長柯文哲指出，如果到時中選會公告連署格式不符那就重做，王金平認為，那也是沒辦法的事，大家老早就設想到了，現在看起來好像是民進黨的候選人比國民黨的候選人民調高很多，比較強，民進黨希望維持這樣下去，就繼續不希望有第三者出來，會不會有奧步也不知道。

王金平坦言，40天左右的連署有時候來不及，而且現在要連署也比較困難，因為國民黨、民進黨都有自己提名，還有要求身分證影本，大家都比較顧忌，「我連署這麼多有用嗎？我不敢講說用得著，我也不敢講說我會去用，所以一切我講說順其自然」。

對於是否組第三勢力大聯盟？王金平表示，「有道者則得志」，有道大家擁護，大家獲得最大的安和樂利，無道就應該大家要加以推翻，所以只要是志同道合，又能夠同心協力，來組成另外一股打敗其他不屬於有道的一個勢力，相信這是人民所樂見，也是人民所期待的。

媒體追問，韓陣營、國民黨有道嗎？王金平說：「你們自己去解讀。」強調他不批評，但違反自然、違反道理、違反法則的，就是無道，傷害人民利益的，就是無道。

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