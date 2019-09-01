在說誰？ 王金平：「無道」就應該推翻

前立法院長王金平今天說，「有道者則得志」，有道大家擁護，大家獲得最大的安和樂利，無道就應該大家要加以推翻。圖為王金平昨到台中參加宗教聯盟黨主席朱武獻與台灣宗教界聯合敬天祈福法會。（資料照，記者蘇金鳳攝）
〔記者林良昇／台北報導〕「郭柯王」結盟傳言不斷，國民黨醞釀若脫黨參選就開除郭台銘、王金平黨籍，前立法院長王金平今表示，不清楚黨內現在有什麼紛爭，「我自己心理很平靜」，但也暗示「無道就應該大家要加以推翻」，是否指韓陣營或國民黨？他聲稱不批評，但「違反自然、違反道理、違反法則、傷害人民利益」的，就是「無道」。
王金平今早出席「姜太公聖誕千秋祝壽大典暨中華道家世界協會揭牌儀式」，並擔任主祭官，與在場宗教界人士共同點七星燈，祈求台灣幸福平安。王金平致詞時特別感謝姜太公庇佑，同時強調「道」之道理，「順天應人就是有道，反之就是逆天，得道則多助，無道就寡助。」
過去因為馬王政爭，因為點燈後事情平安解決，這次是否也希望平安解決黨內紛爭？王金平受訪表示，黨內現在什麼紛爭他也不清楚，「我自己心裡很平靜，沒有什麼紛爭。」
對於參選總統的連署份數，王金平表示，沒有設定目標，現在連署就是朋友自動自發的，他都沒有做系統性地去安排，他的義消部門、農會部門、各宗教團體、組織系統，都沒有去連署。他還特別指出身旁的北港朝天宮董事長蔡咏鍀，要媒體問蔡有幫他連署多少了。
蔡咏鍀受訪時說，目標多少不知道，但從他們開始連署差不多1個月了，團隊已經10幾萬份了，很多人也在幫忙連署，如果像他這樣的話，10個人就做100萬份了。
對於台北市長柯文哲指出，如果到時中選會公告連署格式不符那就重做，王金平認為，那也是沒辦法的事，大家老早就設想到了，現在看起來好像是民進黨的候選人比國民黨的候選人民調高很多，比較強，民進黨希望維持這樣下去，就繼續不希望有第三者出來，會不會有奧步也不知道。
王金平坦言，40天左右的連署有時候來不及，而且現在要連署也比較困難，因為國民黨、民進黨都有自己提名，還有要求身分證影本，大家都比較顧忌，「我連署這麼多有用嗎？我不敢講說用得著，我也不敢講說我會去用，所以一切我講說順其自然」。
對於是否組第三勢力大聯盟？王金平表示，「有道者則得志」，有道大家擁護，大家獲得最大的安和樂利，無道就應該大家要加以推翻，所以只要是志同道合，又能夠同心協力，來組成另外一股打敗其他不屬於有道的一個勢力，相信這是人民所樂見，也是人民所期待的。
媒體追問，韓陣營、國民黨有道嗎？王金平說：「你們自己去解讀。」強調他不批評，但違反自然、違反道理、違反法則的，就是無道，傷害人民利益的，就是無道。