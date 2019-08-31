謝志偉：香港一國兩制本針對台灣 台港關係唇亡齒寒

2019-08-31 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐德代表謝志偉今（31）投書德國全國性大報「世界報」（Die Welt），他在文中指出「香港的一國兩制原本是針對台灣」、「台港關係唇亡齒寒」；同時，謝志偉於文末向自由世界喊話，「希望各國明確表達立場，反對中國武力鎮壓香港反送中」。

德國《世界報》今於第三版刊出題為《今日香港，明日台灣！》投書，駐德代表謝志偉於文中重申，一如台灣總統蔡英文在紐約演講時指出，香港「一國兩制」的經驗揭穿獨裁和民主無法共存的事實，獨裁政權只要一有機會，就會立刻熄滅民主的微光。

針對香港的反送中運動，謝志偉強調「今日香港，明日台灣」，他表示，「香港的一國兩制原本是針對台灣，中國對香港的一國兩制承諾，對台灣來說成了警告，台灣民眾對香港面臨的威脅感同身受」。

對於台灣2020年正副總統及立委大選，謝志偉指出，「中國一再透過假消息試圖影響台灣選舉」，他強調，「瑞典哥特堡大學的研究顯示，台灣受境外假消息攻擊位居全球首位」，謝志偉還表示，「台、港處境日趨接近，如中文諺語唇亡齒寒所言，台灣與香港已成為命運共同體」。

最後，謝志偉強調「台灣將力挺香港到底」，並大力呼籲德國、法國、英國等國明確地表達立場，讓中國不敢對香港示威活動採取武力鎮壓。

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