副總統人選未鬆口 王定宇：10月可能會比較明朗

2019-08-31 23:21

〔記者王捷／台南報導〕蔡英文台南行程宣揚政績，希望獲得更多民眾支持連任，今天上午民進黨立委王定宇與近期派系結盟的同黨議員市議員林宜瑾同框，陪同蔡英文出席行程，會後問到總統大選面對地方派系結盟、競爭的問題，王定宇認為，比起國民黨，民進黨在團結上沒有問題，能結合不同的政治立場爭取勝選，至於副總統人選，王定宇認為，國民黨目前在內戰，也許在10月人選才會比較明朗。

有意參選立委的民進黨市議員林宜瑾，將對上國民黨立委參選人市議員林燕助，林燕助在上一屆的市議員選舉票數高於林宜瑾。今年7月，林宜瑾獲得同黨立委王定宇支持，設立聯合服務處，由於當時總統初選時，林宜瑾與王定宇支持不同人，兩人也是不同派系，但是王定宇認為，為大局一同打拚，才是台灣人的精神。

今日，王定宇與林宜瑾陪同蔡英文出席新市區永安宮的行程，在會後問到王定宇關於總統大選地方派系結盟、競爭是否會有影響？王定宇認為，比起國民黨，民進黨的團結沒有問題，不僅團結沒問題，民進黨在結合不同政治勢力上一直有所斬獲，能結合最大的力量爭取勝選。

王定宇說，這次總統、地方選舉，不只希望能獲得原本的支持者支持，也希望能獲得國民黨的支持者支持，如果派系結盟這一點大家能認同，未來在競選後援會的安排可以更寬容一些。

問到副總統人選的問題，王定宇說，副總統是輔佐的角色，局勢穩定後會比較明朗，至於局勢是否關於「郭柯王」？王定宇強調，是整個大環境的局勢，10月可能就會有答案，至於副總統的條件，第一就是不能扣分，接著才會考慮與總統互補性的問題，也要尊重總統的意見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法