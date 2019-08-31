力挺台灣技職孩子進軍國際 蘇揆舉女兒選區布產業為例

2019-08-31 18:37

〔記者林曉雲／台北報導〕少子化危機愈來愈重，要從小學生開始宣傳！科技大學首度進入社教館辦技職體驗活動，教育部今天下午在位於士林的國立科學教育館、舉辦「北區職業試探─智慧夢工廠」主題常設展開幕活動。行政院長蘇貞昌致詞表示，台灣的稻米烘乾機外銷日本、台灣的工具機外銷德國，台灣的技職力優異程度已超乎大家想像，政府5年投入325億元在技職教育，前瞻計畫4年另再投入80億元，使台灣的技職孩子能在世界有一席之地。

行政院長蘇貞昌早上在高雄參加「用鋼業者真有力」座談會，下午到科教館。他表示，台灣政府效率高，獲得早上用鋼業者的肯定，幫助業者更有競爭力，早上是硬體，下午就是軟體，他也舉女兒蘇巧慧的立委選區樹林所製造的布，用於製作世界盃足球賽球衣，但台灣不只做布料，更做機器，台灣稻米烘乾機外銷日本，台東製作的木料工具機外銷德國，一台可賣700萬，這證明台灣人力資源這麼好。

蘇貞昌也表示，日前在俄羅斯舉辦的國際技能競賽，我國選手勇奪全球第4名，台灣的技職表現竟然可以到此境界，他要感謝技職學校，讓孩子的天賦，因老師指導而能一展所長，讓孩子被看見、被鼓勵和有一席之地，政府要做的事，就是幫助台灣科技和台灣技職在世界有一席之地，讓孩子成績更亮麗。

教育部技職教育吉祥物是小獅子梅克獅，蘇貞昌致詞時也不忘自己是長官，指正屬下「梅克獅就是英文makers，要宣傳一個東西，要讓大家看的懂。」梅克獅是鼓勵大家手作，台灣也因為有此能力，在世界上才有一席之地。

教育部長潘文忠表示，很感謝蘇貞昌院長來幫技職體系校長、老師和學生加油打氣，總統蔡英文特別提到技職是教育主軸，也反應在近年來的技職政策和預算投入，高教深耕預算一年投入65億元、5年共325億元在技職教育，前瞻計畫4年另再投入80億元，使技職學校的設備設施、師資延聘和產學合作能有最大資源和力量，學生因此有創新和動手做的機會，而國家產學大師獎的設立，也是政府把技職教育提升到國家級地位的顯例，108課綱強調動手實作，增加15到30個實習學分，台灣的技職孩子會讓大家看到更多的光芒。

台北科技大學在現場展示「腦聯網賽車系統」，以腦波和肌電訊號驅動虛擬賽車，亦即用AI方式解析人的大腦活動，腦愈專注、車子速度就愈快，在臨床上有很大的意義，可藉此訓練注意力不足的孩子；健行科大「太陽能電池製作」可體驗實地組裝並發動太陽能源車；明志科大「智慧頭燈控制系統」可自動調整頭燈的照射角度及投射焦距，提高駕駛的方便安全性。

後續中區和南區主題展分別是9月20日、9月26日及10月25日在台中國立公共資訊圖書館、高雄科工館、屏東海生館舉辦，教育部歡迎國中小學生和家長參觀體驗。

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