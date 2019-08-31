傳連署近30萬份 王金平：連署足夠不代表會獨立參選

2019-08-31 12:19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕外傳前立法院長王金平參選總統連署快到30萬，王金平今天受訪時表示，他不知道有多少，但即使連署足夠也不代表會獨立參選，此為兩碼子的事，但究竟是否會獨立參選，他說「看上天如何安排」，至於最終是郭王配還是王郭配，他說「如何配我不知道，看看最後因緣」。

至於郭柯目前兩人的關係，是否擔心會被邊緣化，王金平表示，若他要獨立參選，哪有邊緣化問題，三個人要志同道合及同心協力比較要緊。此外傳出郭台銘的幕僚找到侯友宜的二哥侯明鋒，甚至可能任郭的副手，王金平則表示「是好人手，如果能找到很好」。

宗教聯盟今天在台中市舉行「台灣宗教敬天祈福大法會」，前立法院長王金平受邀前往祈福，王金平很受宗教界人士支持，現場都高喊「王金平當選」。

而王金平是否獨立參選備受矚目，傳出連署王金平選總統已達28萬，王金平今天受訪時表示，他沒有發動連署，他不知道有多少，很多好朋友自動發動的，可說是遍地開花，回收應該是不少的。此時旁邊支持者則表示，快到30萬。

至於是否獨立參選，他表示，看上天如何安排，現在講這個講不出所以然來，他一向都如此，但連署歸連署，不是他發動，是朋友主動，他也不是全面連署，連宗教聯盟都沒有拜託，都是主動

他並強調，在此情況下，如果要參選，便正式向相關單位申請去登記，現在為止還不到時候，儘管連署如此多，不代表就要獨立參選，此是兩碼事。

對於目前郭柯可能會合作，是否擔心邊緣化？王金平表示，「若要獨立參選，哪有邊緣化問題」，只要是為中華民國、台灣、人民好，什麼樣都沒有關係，「上天總會安排一條路」，像他便誠心誠意參加宗教聯盟舉辦的敬天祈福法會，為人民國家社會祈福。

對於鎮瀾宫董事長顏清標呼籲郭王要以大局為重，王金平則表示，他是以中華民國、台灣及人民為重。

是否會跟親民黨宋楚瑜合作，王金平表示，他們合作應該都沒有問題，4年前宋就說他參選宋就不參選，而且是公開講，兩人情誼保持非常好，團結合作毫無問題。對於黨員推韓朱配，他則說「韓朱配很好」。

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