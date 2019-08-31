中市19里超過4000戶 民政局：檢討分里要等...

2019-08-31 13:11

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市各里人口數差異懸殊，目前有7個區共19個里超過4000戶，造成里長分身乏術、業務勞逸不均等問題，市議員邱素貞要求市府重新檢討，規劃里區域調整。市府民政局今（31）日說，行政區劃法通過後，再一併檢討規劃。

依據台中市里鄰編組及區域調整自治條例第3條，里之編組及調整原則，交通便利人口集中地區，其戶數為1000戶以上至4000戶。由於各里人口差異懸殊，台中市審計處建議市府研擬里調整方案，前朝林佳龍市府團隊為此提案進行調整，卻遭藍營議員杯葛。

邱素貞指出，目前南區樹義里、南屯區三和里、文山里、北屯區仁和里、水景里、后庄里、和平里、軍功里、廍子里、豐原區北陽里、社皮里、潭子區東寶里、福仁里、潭陽里、烏日區九德里、大里區永隆里、東湖里、新里里、瑞城里均超過4000戶。

其中，西屯區惠來里高達18366人，直逼中區人口18500人，北屯區水井里16809人，烏日區九德里16291人，南區樹義里14225人；相較東勢區廣興里有605人，梧棲區中和里608人，西區廣民里701人，里長服務的人口數過多，恐造成里政服務效率降低。

民政局說，里鄰調整並非單純行政區域劃分，更牽涉到民眾所有相關證件資料均須重新更換，程序相當繁瑣複雜，因此人口有顯著增加，區公所才會考慮分里。粗估增加一個里，每年事務費至少增加200萬元以上，區公所也會將行政規費納入考量。

民政局強調，內政部目前已訂定行政區劃法草案，對於行政區劃的定義，省、直轄市、縣（市）或鄉（鎮、市、區）的新設、廢止或調整，村（里）及鄰編組亦會有詳細規定，市府將待行政區劃法通過後，依法一併重新檢討規劃。

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