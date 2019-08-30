黃之鋒等人被捕 國民黨這回應遭質疑「站在民意對立面」

2019-08-30 21:39

〔即時新聞／綜合報導〕自29日晚間開始，香港警方在24小時之內，逮捕香港眾志秘書長黃之鋒等4名異議人士。對此，國民黨說，涉案者應「依循法律規範，以理性溝通代替暴力相向，莫讓社會遭受進一步撕裂。」但此言論被網友質疑「永遠都站在民意的對立面」。

香港反送中運動延燒，港警最近陸續逮捕多名反送中大將。已遭到港府禁止運作香港民族黨其召集人陳浩天，29日晚間遭港警逮捕扣留，被控涉嫌參與暴動和襲警。未料香港眾志秘書長黃之鋒、前副秘書長周庭以及民主派沙田區議員許銳宇今（30日）也陸續被港警逮捕。

對此，國民黨副發言人黃心華回應說，香港是一個有法治基礎的社會，無論警察執法辦案，或相關人士受到訊問或羈押，都應依循法律規範，並享有法律所賦予的權利和保障；黃心華並呼籲香港各界，即使彼此在看法上、立場上有所不同，但都應以理性溝通代替暴力相向，並秉持保障基本人權的普世價值，莫讓社會遭受進一步的撕裂。

但國民黨此番言論遭臉書「打馬悍將粉絲團」批評，「國民黨真的永遠都站在民意的對立面耶...」，網友對此也留言酸說，「中國國民黨正常發揮啊，有什麼好意外」、「看看台灣白色恐怖時代是誰執政啊」、「很正常，我比較期待柯和時代力量會說什麼」、「是站在台獨對立面！ 要說清楚」。

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