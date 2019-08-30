盧市府常怨債重卻增預算168億 綠營憂為選票續添社福支出

2019-08-30 16:30

〔記者黃鐘山、蔡淑媛／台中報導〕台中市109年度總預算案今出爐，市議會民進黨團總召李天生批評，盧市府團隊經常抱怨財政困難、負債沈重，不過明年度預算卻大增168.35億，市府財政估算失誤，經常放出不實流言，製造大眾恐慌，令人不恥；未來審查預算時，將會嚴格把關，為市民看緊荷包。

台中市長盧秀燕上任後，市府首次編列總預算，今（30）日經市政會議通過。主計處長蔣建中指出，109年度歲入預算為1293.54億元、歲出預算為1414.91億元，較今年分別增加204.42億元、168.35億元，歲入歲出差短121.37億元，以賒借收入彌平。

李天生表示，明年總預算教育科學文化、社會福利及經濟發展等支出，都有大幅成長，其中社福支出大增60.15億，成長33.40%，主要是兌現盧市長的政見，預期未來社福支出還會擴大，成為財政沈重負擔，並排擠到其他建設，外界都憂心盧市府如何因應。

他又說，108年度歲入歲出短差157.44億，109年度121.37億，雖然金額減少，不過都在百億以上，當家才知油米柴鹽苦，盧團隊沒有值得特別誇耀的地方，何況林佳龍時代108年差短數也較107年減少36.23億元，前後任市府團隊都在努力減少舉債，不該任意誣衊批評。

李天生強調，台中市財政穩健，只是長期遭到扭曲誤解，明年度總預算金額增加，主要來自地政局「實施平均地權基金」盈餘繳庫達125億元，其次是中央統籌分配稅及中央計畫型補助款增加，民進黨團樂見加強推動各項建設造福市民，不過，這些都是歷年市府團隊打拚的成果，不該遭到抹煞，未來審查時也會仔細把關，刪減不必要的支出，將人民納稅錢都花在刀口上。

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