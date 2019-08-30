挺郭選總統？ 親民黨：還沒討論「門票給誰」

2019-08-30 14:03

〔記者陳昀／台北報導〕親民黨台中市議員段緯宇今天透露，如果郭台銘參選總統，親民黨願提供政黨推薦門票，郭若不選、宋就自己選，台北市長柯文哲也說，若郭沒登記，他將爭取親民黨提名選總統。對此，親民黨回應說，至今沒討論過「門票給誰」，但對第三勢力持開放態度。

親民黨組織部主任張碩文指出，目前親民黨對2020大選仍持開放態度，從未討論過門票要給誰，第三勢力要整合，應該先好好談核心理念，而不是討論誰選誰不選。

張碩文表示，無論參選總統的是誰，若要親民黨支持，此人的核心理念必須獲得台灣多數選民的認同。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法