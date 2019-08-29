疑拍到解放軍大集結「被失蹤」 李孟居最後傳回照片曝光！

2019-08-29 23:20

〔記者陳彥廷／屏東報導〕港民拍到中共解放軍今晨大批入港，《新華社》指是香港駐軍的第22次輪換行動，巧的是，本報今天獨家報導台灣新竹市人李孟居近日赴港旅遊卻失聯多日，家屬及台灣友人擔憂他「被失蹤」，而李的通聯記錄除曝光他曾上香港街頭關心反送中外，還有一張大批解放軍軍車集結照，外界懷疑李恐因此遭中方羅織罪名「被失蹤」。

李孟居8月18日赴港，原定20日返台，27日再轉赴印尼日惹地區，與屏東縣枋寮鄉長陳亞麟會面並一同參與國際會議，但最後通聯就停在20日，接著音訊全無又未在印尼現身，由於香港現在的「反送中」正風風火火，焦急的家屬擔憂他無緣無故「被失蹤」。

據悉，李孟居19、20日曾在深圳出沒，甚至還自由移動，但卻疑似因為手機中有敏感性的照片而「被失蹤」，今天香港人所經營的「抗爭少女日記」臉書粉絲專頁，除po文說明情況，並請大家協尋，更透露類似李孟居這類的「被失蹤」已非個案。

綜合訊息判斷，李18日到香港出遊，疑似晚上上街時，有到反送中現場，而李孟居最後通聯所呈現的畫面最叫人吃驚，就是在1所體育場旁的大批解放軍軍用車輛，現場可用空間全塞滿，一度傳聞照片中可辨識出坦克，但畫面不夠清楚無法證實。而今天解放軍恰好大舉入香港，這一切的巧合，外界更擔心李孟居安危，而香港下一步演變為何，更是打上大大問號。

曝光照片的軍用車輛數量之多令人咋舌，雖無法證實是李孟居所拍攝還是轉傳，但外界質疑恐為李遭中國羅織罪名「被消失」的理由，僅因手機有這張照片，或甚至在公眾場合用手機拍照拍到軍用車輛，就造成如此離譜的「失聯」、「被失蹤」，是自由民主國家人民完全無法想像的處境。

與李是多年好友的屏東縣枋寮鄉鄉長陳亞麟指出，李失聯這麼久實在令人擔心，他除呼籲台灣人民正視，並請國際友人站出來，去檢視這些對自由民主的台灣匪夷索思的現象，台人赴深、港旅遊竟發生這樣的事，大家一定要謹慎思考背後的意義。

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