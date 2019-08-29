枋寮鄉政顧問李孟居赴港失聯 好友憂心遭羅織名義「被失蹤」

2019-08-29 14:43

［記者陳彥廷／屏東報導］本報今天獨家報導屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居赴港，卻失聯多日，連陪同鄉長陳亞麟出席於印尼的國際會議都未現身，家屬非常擔心「被失蹤」，陳亞麟今天指出，大家很擔心他只是赴港，但因為關心公民運動，卻在「反送中」的混亂現場因中出事，遭羅織名義而「被失蹤」。

李孟居原預計27日抵達印尼日惹，和陳連袂參加國際型會議，向東協國家成員介紹台灣及枋寮之美，但從20日就聯絡不上，他透過臉書、line及家屬聯絡都毫無音訊，家屬非常焦急，加上李孟居無入境印尼紀錄，已通報陸委會及警方協尋。

陳亞麟還越洋錄製影片強調，李孟居是他的多年好友，很關心台灣的未來發展及國際間事務，加上還有留美背景，5月時請他擔任鄉政顧問，協助推展枋寮相關的外交交流及行銷。

陳亞麟說，李本月18日赴香港旅遊，原本約好27日一起到日惹參加國際會議，但直到27日他到印尼時，詢問主辦單位，都沒有李先生的相關消息，因此先通報陸委會並請警方搜尋及香港的朋友幫忙找。

陳亞麟指出，李以往常在國際間跑來跑去，原以為只是手機沒電而已，但沒想到失聯這麼久，令人非常擔心，陳亞麟呼籲，希望所有的台灣人民及台灣同胞正視這件事，呼籲國際上的友人應該要站出來，去檢視這樣的問題，因為一個台灣人赴香港旅遊竟會發生這樣的事情，一定不會是個案，大家一定要謹慎思考這件事背後的意義。

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