「鳳走雞來」？ 陳雨凡嗆：韓國瑜才是被誤認成鳳凰

2019-08-30 00:34

〔即時新聞／綜合報導〕被粉絲視為「庶民代表」的國民黨總統參選人韓國瑜29日談到人才流失問題時，卻說「鳳凰都飛走了，進來一大堆雞」，輿論判讀該言論對勞動者與移工的歧視意味濃厚。對此，時代力量立委參選人陳雨凡一一剖析韓國瑜的政策，直言「完全沒有足夠的格局與遠見」、「韓市長提出的解決方式，反而都只會讓問題更加嚴重」。文末更說道，「我看，韓市長面對最大的問題，就是被誤認成鳳凰了吧？」

陳雨凡在臉書粉專「陳雨凡 信義南松山」發文 ，一一剖析韓國瑜所提出的政策，題為「誰是鳳凰誰是雞？韓國瑜從歧視出發的青年政策」。文中，陳雨凡直言，對於未來可能面臨的台灣勞動力缺乏、產業轉型的預期路徑，韓國瑜完全沒有足夠的格局與遠見。

陳雨凡接著指出，台灣青年族群面臨的真實困境，是高房價、低薪，整體人口結構面臨少子化、高齡化的嚴峻挑戰。然而，韓國瑜卻一味提倡「自由經濟貿易示範區」，卻忽視了在如此模式之下，也只是造成更多高階人才衝擊台灣高階就業市場。

針對韓國瑜與顧問團提出的解方「青年申請低率貸款」，陳雨凡疑問，在該政策之後，究竟有沒有相關配套政策，培植年輕人在創新與創業的道路可以更順利？陳雨凡直言，在市場房價居高不下、薪資仍然無法提高的情況，這種「發錢了事」的老套，「可能無法對症下藥」。

陳雨凡指出，雖然「根留台灣」概念方向正確，但對高科技產業、返鄉青年卻都用同一套方法，有相當程度的疑慮。她指出，如果韓國瑜對現況與預期願景，沒有清晰的理解和規劃，這樣的政策也只是淪為成功的話術。

文末，陳雨凡結語，「韓市長提出的解決方式，反而都只會讓問題更加嚴重。我看，韓市長面對最大的問題，就是被誤認成鳳凰了吧？」

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