鴻海「國王」欲選2020年總統！范世平： 人民是頭家

2019-08-29 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕台師大政研所教授范世平今（29）日對於鴻海創辦人郭台銘參選動作頻頻，在臉書上發文論證「權力真是男人的春藥」，也提到郭台銘在鴻海是國王，可以自行做出許多決策；但出來競選總統，「人民是頭家」。

范世平在臉書表示，相當有錢的郭台銘成為台灣首富，還能與第一名模林志玲共舞，是大部分台灣男性都無法辦到的事情，但對郭而言，人生拼圖中還缺少了一塊「政治」，就是選總統，因此能見到「權力真是男人的春藥」此話為真，男人都想要擁有無上權力。

范世平認為，郭台銘或許是成功企業家，但從國民黨初選可發現郭是政治門外漢，政治訓練並非旦夕可蹴，多數台灣政壇人士均有20年以上資歷，不少人是從「立委助理」開始做起，郭可學習日本企業家松下幸之助，設置「松下政經塾」，提供支援給政治人物，在幕後培育政治人才，達到「要喝牛奶不一定要養頭牛」的目的。

范世平提到，郭台銘在鴻海是國王，決策不用經過鴻海員工同意，幕僚贊成就好，要併購日本「夏普」也不必有「夏普」公司員工認同，對方公司的高層、董事會不反對就好，但出來選總統，人民是頭家，且總統權力相當有限，郭或許可藉由公關公司包裝掩飾，但他若不改正行事風格，時間久了就容易暴露出來，「特別他非常喜歡講話，更容易言多必失」。

范世平臉書全文

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