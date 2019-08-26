沒請塔羅牌大師算命！ 郭台銘：是他稱重病要見我

2019-08-26 21:55

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海創辦人郭台銘近日被媒體披露，在6月下旬前往拜會塔羅牌大師蘇仁宗，並請對方算命。郭台銘今（26）日聲明指出，「數個月前蘇先生要求與我會面，多次透過許多郭粉支持者管道表達他曾重病經歷生死關頭，希望能見我，這是他的畢生心願」，他也否認當時算了命。

郭台銘在臉書表示：「數個月前蘇先生要求與我會面，多次透過許多郭粉支持者管道表達他曾重病經歷生死關頭，希望能見我，這是他的畢生心願，基於對粉絲的愛護與對身體不適長者的敬重，才在行程間短暫會晤了蘇先生30分鐘，但這場溫馨私下與蘇先生及其家人會面的照片，竟被有心人士流出。」

郭台銘指控，照片還被「繪聲繪影加油添醋成為故事，深感遺憾，所謂的牌卡內容當時也僅視為蘇先生對我的支持，忠告及打氣，並無所謂神通廣大之意。如今有媒體更是穿鑿附會，蘇先生當時並未提及任何選舉結果之事」。

郭台銘強調：「我雖然有信仰，祭拜祖先，但並不相信算命，占星，預言等等，對於時隔數個月，照片流出，認為有人刻意為之，目的不明，為了避免此事被利用，或許在未來發生其它損及其它民眾的事件，所以認為有必要導正視聽，大家必須謹慎看待，不要只因與名人之合照就相信莫虛有的事。」

郭台銘臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法