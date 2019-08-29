拚選舉？頭城搶孤今晚登場 柯P也來湊熱鬧

2019-08-29 15:59

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣農曆鬼月重頭戲「頭城搶孤」，今晚11點要在頭城鎮搶孤場隆重登場，共有12支隊伍角逐冠軍寶座，原本地方盛傳鴻海創辦人郭台銘也有受邀出席，最後確定貴賓名單，除地方人士外，還有台北市長柯文哲，頭城中元祭典協會理事長楊碧村說，來者是客，每位貴賓到頭城，他們都會盛大歡迎。

搶孤是宜蘭農曆7月份的盛會，頭城鎮各里幾乎全體動員，製作孤棧、孤柱以及準備祭品，迎接這場鬼月重頭戲。

頭城搶孤連辦3年停辦1次，今年重新復辦，主辦單位、頭城中元祭典協會花重金籌備，包含獎品、摸彩等，要讓停辦1年的搶孤隆重登場；整場活動預計晚上7點開始，有歌仔戲演出、祭典儀式、選手進場，直到晚上11點一到，敲鑼宣布搶孤開跑。

無獨有偶，郭台銘左右手、日本夏普社長戴正吳也是頭城人，上屆搶孤在他牽線下，搶孤活動獲得夏普贊助；據悉，7月11日郭台銘到頭城慶元宮參拜時，也是經戴正吳牽線，當時地方人士也藉機會，力邀郭出席搶孤盛會。

不過，截至目前，搶孤主辦單位公布的名單，除了宜蘭縣地方人士外，台北市長柯文哲也要出席，郭台銘則未在出席名單之列；柯預計8點半抵達，9點半離場，未能看到最精采的搶孤賽事。

頭城中元祭典協會理事長楊碧村說，來者是客，他們歡迎每一位貴賓到頭城，參與今年度的搶孤盛會。

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