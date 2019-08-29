協助商圈數位轉型 蘇揆拍板將投入逾15億元

2019-08-29 15:05

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天主持院會，拍板經濟部提報的「內需型商家振興輔導方案」，將投入逾15億元協助商圈數位轉型、補助商圈辦理行銷活動與推廣行動支付，民眾若在全台登記有案的200處商圈內用行動支付消費，最高每月回饋1000元，預計10月上路，估計到今年底將可創造87億元商機。

行動支付回饋刺激消費 預計10月上路

蘇貞昌表示，台灣有許多在地商圈，都已結合街區歷史、文化，及人文風情，發展出屬於自己的特色與故事，現在政府導入數位服務，預期將協助200處商圈、3萬家商店，帶動87億元以上商機，有助擴大內需，活絡國內消費。

經濟部次長林全能在院會後記者會時表示，由於商圈中小型店家對數位服務的能力較為薄弱，將協助這些商家建立數位服務能力，再加上行動支付短期回饋，以協助店家數位轉型並帶動消費。

林全能表示，內需型商家振興輔導方案有3大措施，一是補助商家建構數位服務系統，優化顧客服務流程（如提供線上點餐、雲端收銀、電子優惠券等），預計每年補助1萬家、每家補助3萬元，將實施3年，總經費9.9億元。

第二是補助全國200處商圈辦理特色行銷活動，以吸引消費人潮，每處商圈最高30萬元，總經費共6000萬元。

第三是政府與行動支付業者合作，民眾在包括台北市永康、寧夏等登記在案的商圈使用LINE PAY、街口支付等各種行動支付消費，將提供點數或現金回饋最高20%，每人每月最高回饋1000元，將投入4.4億元，預計最快今年10月開始實施、12月為止，以吸引消費者使用行動支付購物，帶動商圈店家買氣。

根據經濟部規劃，「內需型商家振興輔導方案」補助對象為商圈內的零售與餐飲業者為主，林全能指出，上述三大措施加上教育訓練、行政作業等各項支出，總計投入15億880萬元。

至於這項方案是否出於選舉考量或因應中國限縮觀光客來台自由行？林全能回應，這都是外界想像，這項方案已規劃多時，這幾年看到商圈競爭力下降，因此研議措施協助商圈店家數位轉型並帶動行動支付消費。

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